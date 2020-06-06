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"مظاهرات فلويد" تتوالى بواشنطن.. والمنظمون يأملون فى حشد مليون متظاهر

السبت، 06 يونيو 2020 09:34 م
"مظاهرات فلويد" تتوالى بواشنطن.. والمنظمون يأملون فى حشد مليون متظاهر احتجاجات أمريكا
كتبت: نهال أبو السعود

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استعدت واشنطن لأكبر يوم من الاحتجاجات حتى الآن حيث من المتوقع أن يتظاهر آلاف الأشخاص ضد وحشية الشرطة حيث تواصل البلاد حدادها على وفاة جورج فلويد، وفقا لتقرير فوكس نيوز.

كان منظمين حركة Black Lives Matter يأملون في جذب مليون محتج.

وقال بيتر نيشام رئيس شرطة العاصمة للصحفيين "لدينا الكثير من المعلومات العامة المفتوحة المصدر التي تشير إلى أن الحدث الذي سيعقد يوم السبت القادم قد يكون واحدًا من أكبر الأحداث التي شهدناها في المدينة".

ولم يتضح عدد الذين سيظهرون في مظاهرات يوم السبت ، لكن "# 1 مليون دي سي ساترداي" كان يتجه على تويتر في دعوة لمليون شخص للتقدم في العاصمة.

ومن جانبه قال وزير الجيش رايان مكارثي يوم الجمعة إن المسؤولين المحليين يقدرون حشدًا يتراوح بين 100 إلى 200 الف متظاهر.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أمس الجمعة أنه سيتم إغلاق مساحات كبيرة من الطرق لإفساح المجال للمتظاهرين يوم السبت، كما اضافت أنها تستخدم "معلومات استخباراتية لرصد الأحداث القادمة" لكنها لن تكشف عن التفاصيل التي يمكن أن تشكل "خطرًا على الجمهور والشرطة".

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ولا يزال أكثر من 4500 جندي من الحرس الوطني منتشرين في واشنطن والعديد من ضباط إنفاذ القانون الفيدرالي يقومون بدوريات في المدينة، لكن العمدة موريل بوزر يريد خروج جميع القوات خارج العاصمة من المدينة.

وفي نفس السياق قالت وزارة الدفاع، الجمعة، إن جميع أفراد الشرطة العسكرية العاملين البالغ عددهم 900 فرد الذين تم نقلهم إلى قواعد حول واشنطن بعد الاضطرابات المدنية بعد وفاة فلويد في طريقهم إلى منازلهم.

تضاعف عدد قوات الحرس الوطني في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الأربعة الماضية، وغرد الحرس الوطني يوم السبت أنه تم نشر 43000 جندي في 34 ولاية ومدينة العاصمة لمساعدة إنفاذ القانون في الاضطرابات المدنية ، في حين يواصل 37000 من جنود الحرس والطيارين المساعدة في استجابة Covid-19.

تم التخطيط لعشرات الاحتجاجات في جميع الأحياء في مدينة نيويورك، بعد يوم الجمعة، أعلن مانهاتن دي سايروس فانس جونيور أن مكتبه لن يحاكم المتظاهرين المتهمين بخرق حظر التجول أو الجرائم الأخرى ذات المستوى المنخفض.


الولايات المتحدة

واشنطن

البيت الأبيض

الكونجرس

جورج فلويد

مظاهرات امريكا

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