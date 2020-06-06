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مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 642 من العالقين بالسعودية والكويت

السبت، 06 يونيو 2020 12:44 م
مطار القاهرة يستقبل 3 رحلات استثنائية تقل 642 من العالقين بالسعودية والكويت الإجراءات الإحترازية في مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات دولية استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية و دولة الكويت، على متنها نحو 642 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
 
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى وصل على متنها 180 مصري قادمين من الرياض، والرحلة الثانية تابعة للخطوط الكويتية، قادمة من دولة الكويت على متنها 300 مصري، أما الرحلة الثالثة قادمة أيضا من الكويت على متنها 162 مصري، بإجمالى 642 مصريا.
 
وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، حيث تم اجراء اختبارات فيروس "كورونا" لهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
 
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
 
 
 

مطار القاهرة

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العالقين بالخارج

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