اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 09:42 م
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مصرع 4 أطفال ووالدهم فى حريق منزلهم بسيبيريا.. اعرف التفاصيل

السبت، 06 يونيو 2020 09:00 م
مصرع 4 أطفال ووالدهم فى حريق منزلهم بسيبيريا.. اعرف التفاصيل المنزل المحترق
وكالات

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لقي 4 أطفال ووالدهم مصرعهم جراء حريق شب بمنزلهم في سيبيريا بالشمال الروسي.

ووفقا لصحيفة العين الإماراتية، ذكر مصدر في الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية في المقاطعة أن الحريق، الذي اندلع في مبنى سكني أدى كذلك إلى إصابة الأم بحروق نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشيد المنزل وملحقاته على مساحة 422 مترا مربعا في منطقة زيمينسكى بمقاطعة ايركوتسك في سيبيريا، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وحسب التحقيقات الأولية يعتقد أن السبب في الحريق ماس كهربائي .   


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