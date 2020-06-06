مصرع عامل وإصابة 2 فى حادث تصادم بالعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب اثنين أخرين، فى حادث تصادم بين دراجة بخارية وأخرى نارية توك توك وذلك بناحية قرية أولاد غازى دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة بدائرة مركز لعسيرات ووجود مصابين ومتوفى وتم رفع اثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد عز مفتش مباحث مركزى المنشاه والعسيرات بوجود حادث تصادم ومتوفـي ومصابين بناحية أولاد غازي دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية " توك توك " قيادة المدعو نور الدين إ ن 41 سنة عامل ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " قيادة المدعو متي م خ ع 19 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة كلاً من قائد التوك توك ومحمد ع م إ 19 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز مستقل الدراجة البخارية " جروح قطعية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال المصابين وعم المتوفـي المدعو عادل خ ع 45 عامل ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي المركبتين وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.