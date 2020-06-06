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مصرع طفل سقط من أعلى سطح عقار بالجيزة

السبت، 06 يونيو 2020 07:16 ص
مصرع طفل سقط من أعلى سطح عقار بالجيزة جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى طفل مصرعه عقب سقوطه من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث اختل توازنه وسقط أثناء لهوه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل سقط من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، اختل توازنه أثناء لهوه، وسقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم به، مما أسفر عن مصرعه. تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

السقوط هو المسبب الرئيسي الثاني للموت بفعل الحوادث في العالم، وأحد أكثر الإصابات شيوعًا، خصوصًا لدى كبار السن، وعاملو الإنشاء، الكهربائيون، عاملو المناجم، الدهانون أيضًا أصحاب مهن ذات معدل إصابات عالٍ نتيجة السقوط. تزداد شدة الإصابة مع ازدياد ارتفاع السقوط لكنها تعتمد أيضًا على ملامح كل من الجسم والسطح وطريقة اصطدامهما، وتزداد فرصة النجاة إذا تم الهبوط على سطح شديد التشوه (سطح يمكن حنيه أو ضغطه أو تحريكه بسهولة) مثل الثلج أو الماء.

تتفاوت الإصابات الناجمة عن السقوط من المباني اعتمادًا على ارتفاع المبنى وعمر الشخص، والسقوط من الطابق الأول للمبنى (أعلى الطابق الأرضي) عادة ما يسبب إصابات ولكنها ليست قاتلة إجمالًا، فإن الارتفاع الذي يموت عنده 50٪ من الأطفال نتيجة السقوط يتراوح بين أربعة وخمسة طوابق (حوالي 12 إلى 15 مترًا أو 40 إلى 50 قدمًا) فوق سطح الأرض.


مصرع طفل

مصرع طفل بالجيزة

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