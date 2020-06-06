مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالشرقية بسبب طيارة ورق

الشرقية -فتحية الديب

لقى شاب يبلغ 25 عاما بمحافظة الشرقية، اليوم، مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته فك طيارة ورق تعلقت فى عامود إنارة أمام مسكنه، وبالعرض على نيابة ههيا صرحت برئاسة مصطفى إسماعيل، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ههيا بوصول" محمد أ س "25 سنة موظف مقيم قرية العواسجة جثة هامدة.

تبين من أقوال الأهالى وشهود العيان بالقرية، أن أحد الأطفال كان يلهو بطيارة ورق، فتعلقت منه بأحد أعمدة الأنارة أمام منزل الشاب فحاول إعادة الطيارة له، ولكن عامود الأنارة كان بالقرب من أرض زراعية بها مشتل أرز، فأصيب الشاب بصعق كهربائى وتوفى فى الحال، وخيم الحزن الشديد على الأهالى لكونه يتمتع بالخلق والأدب.

يذكر أن عامل بشركة مياه الشرب، لقى مصرعه غرقا منذ يومان، وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة كفر صقر، أثناء قيام " إبراهيم أ ع س" 37 سنة عامل بمياه الشرب، مقيم ناطورة مركز كفر صقر، بتنضيف محطة مياه ناطورة غرقا فى مرشحة مياه عمقها 60 سم، وتم إنتشال الجثة بمعرفة العاملون بالمحطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على نيابة كفر صفر صرحت بمعرفة أحمد شكري، وكيل أول النائب العام بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.