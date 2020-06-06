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مصدر ليبى: انتهاء مشاورات اليوم الأول بين حفتر وعقيلة صالح فى القاهرة

السبت، 06 يونيو 2020 01:27 م
مصدر ليبى: انتهاء مشاورات اليوم الأول بين حفتر وعقيلة صالح فى القاهرة المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر
كتب أحمد جمعة

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انتهى منذ قليل اجتماع يجمع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر فى القاهرة، للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع في ليبيا وخاصة بعد التدخل العسكري التركي. وقال مصدر ليبي رفيع المستوى لليوم السابع إن الاجتماعات سرية واستمرت حوالى ساعتين، مرجحا عقد جلسة مشاورات جديدة بين المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح غدا السبت. وأكد المصدر الليبي أن المشير حفتر تطرق خلال جلسة مشاوراته مع رئيس مجلس النواب الليبي التدخل العسكرى السافر فى ليبيا من خلال نقل آلاف المرتزقة السوريين من سوريا إلى داخل الأراضى الليبية.

كان المصدر الليبى قد كشف عن وجود تحركات مصرية مع عدد من الدول الإقليمية والدولية لإخراج المرتزقة السوريين وانسحاب المستشارين الأتراك من الأراضى الليبية، مؤكدا تجاوب القيادة العامة للجيش الليبي مع النداءات الإقليمية والدولية لتفعيل الحل السياسي في البلاد. كان مصدر مطلع قد أكد وصول رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مؤكدا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ أول أمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى. وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، أن القائد العام وصل مساء الأربعاء الماضى إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، مشيرا إلى أن التدخلات العسكرية التركية فى الشأن الداخلى أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين. وأشار المصدر الليبى إلى أن ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود من أبرز الملفات التى سيناقشها حفتر مع المسئولين المصريين. وأوضح المصدر أن المشير حفتر سيتشاور مع المسئولين المصريين حول استئناف المحادثات العسكرية بين الأطراف الليبية فى صيغة "5+5"، مشيرا إلى أن القيادة العامة منفتحة على الحوار بشكل كامل شريطة وقف التدخلات الخارجية. يذكر أن الدولة المصرية قد أعلنت فى عدة مناسبات رفضها للتدخل الخارجي في الشأن الليبي.


مصر

ليبيا

حفتر

عقيلة صالح

تركيا

أخبار ليبيا

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