اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسودة تعديل قانون عمره 100 عام تهدد بنفوق مليارات الطيور بأمريكا

السبت، 06 يونيو 2020 12:12 م
مسودة تعديل قانون عمره 100 عام تهدد بنفوق مليارات الطيور بأمريكا صورة تعبيرية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خطوة جديدة، بخطط تعديل قانون يحمى معظم أنواع الطيور البرية الأمريكية، بعد 100 عام على صدوره، وذلك رغم تحذيرات من احتمال نفوق مليارات الطيور نتيجة لذلك، حيث يضع المقترح حدًا لممارسة حكومية منذ عقود تعتبر أن نفوق الطيور فى حوادث بسبب الصناعة انتهاكا جنائيا، وفق قانون اتفاقية الطيور المهاجرة.

 

وقال مسؤولون فى مسودة دراسة لتعديل القانون أنه قد يسفر عن نفوق مزيد من الطيور، التى قد تهلك فى حفر نفط، أو تصطدم بأسلاك أو أعمدة كهرباء، أو غيرها، ويغطى القانون أكثر من 1000 نوع من الطيور، وأثارت التعديلات ردة فعل عنيفة من منظمات، بالنيابة عما يقدر بـ46 مليون مراقب طيور أمريكى، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية.

 

ولم تحدد الدراسة عدد الطيور التى قد تنفق، وذكرت فقط أن بعض الأنواع الضعيفة ربما تتراجع أعدادها إلى حد أن تتطلب حماية وفق قانون الأنواع المهددة بالانقراض، وقال دان أيش، المدير السابق لخدمات الحياة البرية والأسماك الأمريكية، وعلماء مستقلون، إن التغيير قد يتسبب فى زيادة حادة فى نفوق الطيور - ربما مليارات الطيور خلال العقود المقبلة - فى وقت يشهد فيه كثير من الأنواع تراجعا حادا بالفعل فى أمريكا الشمالية.

 

وينفق جراء حوادث متصلة بالصناعة ما بين 450 مليون إلى 1.1 مليار طير سنويا، من بين 7.2 مليارات طير إجمالا فى أمريكا الشمالية، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس" عن خدمات الحياة البرية والأسماك فى الولايات المتحدة، ودراسات حديثة.

 

وصدر قانون الطيور المهاجرة عام 1918 بعد تراجع أعداد الطيور الأمريكية بسبب الصيد، غالبا للحصول على ريشها للقبعات النسائية، وكان من أول القوانين البيئية الاتحادية التى صدرت بعد ظهور حركة الحفاظ على البيئة، التى قادها الرئيس ثيودور روزفلت كقوة جديدة فى الساحة السياسية الأمريكية.

 


نفوق الطيور

الطيور البرية الامريكية

الطيور المهاجرة

القوانين البيئية الاتحادية

قانون الطيور المهاجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحدوا العنف والطقس السئ.. حصاد 24 ساعة مظاهرات فى أمريكا.. فيديو وصور

السبت، 06 يونيو 2020 11:20 ص

أمريكا: الباب لا يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران

السبت، 06 يونيو 2020 03:00 ص

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ترفض الانتقادات بشأن الاحتجاجات

السبت، 06 يونيو 2020 12:00 ص

أمريكا فى وادى و"وول ستريت" فى وداى آخر.. الأسهم الأمريكية ترتفع رغم المظاهرات

الجمعة، 05 يونيو 2020 11:00 م

أمريكا تسجل 20555 إصابة جديدة والحصيلة تقفز إلى مليون و862656 حالة

الجمعة، 05 يونيو 2020 09:33 م

براين هوك: أمريكا ستواصل نهج العقوبات ضد إيران لدفعها للتفاوض

الجمعة، 05 يونيو 2020 08:47 م

بايدن يتهم ترامب بتقسيم أمريكا ويتعهد بالإصلاح

الجمعة، 05 يونيو 2020 07:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74 %

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

10 لاعبين سبقوا جورج فلويد الاكتواء بنار العنصرية.. لوكاكو وبالوتيلى ودروجبا ذاقوا مرارة الهتافات المسيئة بالملاعب الأوروبية.. ثورة مصرية لمساندة شيكابالا ضد التنمر.. وفيفا يتصدى للظاهرة ويدعم النجوم

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

الداخلية تغلق 258 مطعم ومحل مخالف لإجراءات مواجهة كورونا

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

ضبط متورطين فى محاولة إقامة 3 حفلات زفاف بالمنوفية

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4779 شخص اخترقوا حظر التجوال و3 الاف سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بالمخالفة لقرار الحظر

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

واشنطن بوست:استقالة 57 ضابطا فى نيويورك احتجاجا على معاقبة زملائهم بسبب دفع مسن

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة