اليوم السابع
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السبت، 06 يونيو 2020 12:37 م
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مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطى جنوب غربى ليبيا

السبت، 06 يونيو 2020 12:10 م
مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطى جنوب غربى ليبيا حقل الشرارة النفطى
كتب وكالات

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قالت وسائل إعلام إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت، فجر اليوم السبت، حقل "الشرارة" النفطى فى مدينة أوبارى جنوبى ليبيا، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وذكرت تقارير صحفية، نقلا عن مصدر أمنى، لم تذكر هويته أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت حقل الشرارة النفطي، دون أن تتمكن من الدخول إليه".

 

وأشار المصدر إلى أن المهاجمين غير معروفين، وحدث تبادل لإطلاق النار فى الجهة الشرقية للحقل دون تسجيل أى إصابات، وصرح آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بوزارة الدفاع الليبية، على الذيب، بأنه سيتم قريبا إعادة فتح حقلى الشرارة والفيل (جنوب البلاد) واستئناف العمل بهما".

 

وكان حقل "الشرارة" النفطى ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبى من الخام، الذى تخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019، وأغلقت مجموعات مسلحة الحقل منذ مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى حقل "الفيل" الذى لا يعرف حجم إنتاجه بالضبط.

 


مسلحون

حقل الشرارة النفطى

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