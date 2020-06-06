مستشفى الأقصر العام يشهد أول ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بعد فتحها للعزل

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، اليوم السبت، أول حالة ولادة لطفل والدته مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث أعلنت مديرية الصحة أنه تم بحمد الله فجر يوم السبت السادس من يونيو ولادة أول طفل لأم مصابة بفيروس كورونا بمستشفى الأقصر العام بعملية قيصرية. والطفل بحالة جيدة.

وتقدمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، بشكر خاص لفريق النساء والتوليد بالمستشفى، وهم كل من الدكتور بكر عز الدين، والدكتورة فاطمة عثمان والدكتورة رباب عادل، وطبيب التخدير الدكتور ماجد فريد، وفريق الحضانة كل من الدكتورة وفاء هاشم، والتمريض أمل ونجلاء وشيماء، وذلك لنجاحهم فى أول عملية ولادة بعد فتح المستشفى لعزل مصابى كورونا.

وكانت قد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بناءًا على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوى بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت مديرية الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم فى غضون 24 ساعة فتح ممر ثانى لمرضى الكلى لاستخدام مصعد كهربائى إضافة للسلم الخارجى، كما تقرر تأمين المستشفى بقوة شرطية كاملة، حرصًا على سلامة المرضى وتأمينًا للطاقم الطبى ومرضى الكورونا بالمستشفى، وأيضًا لمنع المرافقين من الدخول إلى المستشفى منعًا لتفشى العدوي.

كما أعلنت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إطار التكليفات الخاصة بمنظومة مكافحة فيروس كورونا وإيجاد الحلول غير التقليدية، وبعد الاجتماع الذى عقد مطلع الشهر الجارى، بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، ومدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور إسماعيل العربى، ومدير مستشفى الأقصر العام الدكتور خلف الله عمر، أنه تم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة.