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مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد الطريق الدائرى الاوسطى وكوبري بطريق الواحات

السبت، 06 يونيو 2020 10:42 ص
مساعد نائب وزير الإسكان يتفقد الطريق الدائرى الاوسطى وكوبري بطريق الواحات جانب من الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، الطريق الدائرى الأوسطى وكوبري رقم (2) بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لمتابعة سير العمل يرافقه المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة. 
 
وتفقد المهندس كمال بهجات،  أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم، كما تفقد الاعمال الجارية بكوبرى رقم (2)، والذى يعد أضخم عمل صناعى على طريق الواحات. 
 
كما تفقد المهندس كمال بهجات، سير العمل بالطريق الدائرى الأوسطى، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم، بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها،  وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.
 
ووجه المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ. 
 
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربينى، أنه جار الانتهاء من جميع تفاصيل عدد من الأعمال الصناعية (كبارى سيارات وكباري مشاة) لسرعة الاستفادة من مشروعات الطرق بالمدينة، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة ودفع العمل  بمشروعات الطرق والأعمال الصناعية بها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بهذه المشروعات القومية داخل مواقع العمل من الإصابة بفيروس كورونا. 
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

الطريق الدائري الاوسطي

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