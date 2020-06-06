مسؤولون : ترامب يأمر بخفض كبير في حجم القوات في ألمانيا

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا في خطوة من المرجح أن تثير مخاوف في أوروبا بشأن التزامات الولايات المتحدة بالقارة.

وستقلص هذه الخطوة عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا من 34500 جندي حاليا إلى 25 ألف جندي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل استمر شهورا من جانب الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة وليس لها علاقة بالتوترات بين ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أحبطت خطة ترامب استضافة اجتماع لمجموعة السبع هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية إن الجنود الذين سيتم سحبهم سيرسلون إلى مناطق أخرى بعضهم إلى بولندا والبعض إلى دول أخرى حليفة في حين سيعود البعض إلى الولايات المتحدة.

وأضاف هذا المسؤول إن الحاجة لوجود هذه القوة الكبيرة في ألمانيا قلت نتيجة الزيادة العامة في الانفاق الدفاعي من قبل حلف شمال الأطلسي الذي تقوده أمريكا.

وقال المسؤول إن أوامر هذا التغيير وردت في مذكرة وقعها في الآونة الأخيرة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة بدأت العمل بشأن هذه الخطة في سبتمبر أيلول وانتهت للتو من استك