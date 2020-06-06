مركز الأزهر العالمى للفتوى: استقبلنا 98 ألف فتوى خلال شهر رمضان

كتب لؤى على

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال موسم الخير (شهر رمضان المعظم) جهودًا لخدمة الأمة الإسلامية في الداخل والخارج من خلال برنامج متكامل وحضور إعلامي مكثف على كافة المنصات الإعلامية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا.

و حصاد مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية في الشأن الإفتائي، والعلمي، والبحثى، والاجتماعي، والإعلامى والتدريبي في نقاط مختصرة:

• عدد الفتاوىٰ التي استقبلها المركز:

استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك عددًا من الفتاوى الهاتفية، والنصية، وعلى وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، وقد بلغ عددها (97,578) فتوىٰ في كل ما يهم الناس في حياتهم اليومية ، وفي كل فروع الفقه وما يعرض عليهم من أسئلة فى كافة علوم الشريعة الإسلامية الغراء.

• البث المباشر:

قام أعضاء المركز بعمل بث مباشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإلكتروني (Face book),وموقعي ( صدي البلد – مصراوي ) وقد بلغ عددها (50) بثًا حيًا باللغة العربية واللغات الأجنبية الثلاث( الإنجليزية – والفرنسية – والألمانية )، أجابوا فيه على أسئلة المتابعين بصورة مباشرة ، وشهد البث تفاعلًا كبيرًا من جمهور المستفتيين في هذه المواقع.

• المشاركات الإعلامية والصحفية:

قام أعضاءُ المركز بمشاركات إعلامية في كافة وسائل الإعلام، سواء المسموعة أو المشاهدة أو التي تبث علىٰ الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في شكل برامجَ حواريةٍ أو إخبارية، كما قاموا بمشاركات مكتوبة في شكل مقالات أو فتاوىٰ نشرت في المواقع والمجلات المتنوعة، وبلغ عدد المشاركات الإعلامية (850) مشاركةً، هذا وقد تم الرد فى هذه المشاركات على5,950 فتوى.

• الحملات التوعوية والدعوية:

قام المركز بعمل (25) حملةً دعويةً وتوعويةً وتثقيفيَّةً نشرت علىٰ مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media) مثل: الفيس بوك وتويتر وإنستجرام، مثل: في مهنة أهله، هدى للناس، كنوز من السنة، وقاية، وغيرها...

• الكتب والأبحاث والمجلات والمطويات والإصدارات:

قام المركز بإعداد (11) إصدارًا ما بين كتب أو مجلات، أو مطويات، أو أبحاث نوعية تناولت العديدَ من المستجدَّات، ومطويات توعوية عالجت كثيرًا من الظواهر السلبية وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي .

يأتى على رأسها نشر الدليل الشامل الخاص بفتاوى كورونا والأمراض والأوبئة، وما ينفع الناس فى ظل هذه الظروف والذى تجاوز 160صفحة تحتوى على 58فتوى و13توصية.

المشاريع التثقيفية :

• تابع المركز نشره لبرنامجه التثقيفى الأول: (حكاية كتاب)، والذي يقوم من خلاله بتقديم كتابًا من الكتب المهمة لجمهور مُتابعيه شهريًّا، (بواقع كتابٍ لكلّ خمسة عشر يومًا)؛ مُعرِّفًا بالكتِاب المُختار، ومُؤلِّفه، ودافع تأليفه، ومتناولًا إيَّاه بالدِّراسة، والتَّحليل، وبلورة الأفكار؛ في ورقات قليلة.

• كما وأطلق المركز برنامجًا تثقيفيًا جديدًا بعنوان (قدوة)، تستلهم من خلاله نماذج وشخصيات مضيئة من التاريخ الإسلامي.

ونشر ضمن هذا المشروع التعريف بـ

القارئ الشيخ محمد رفعت.

الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي .

• الفتاوى والأعمال المترجَمة:

يتواصل قسم اللغات الأجنبية مع المسلمين الذي يعيشون في بلاد ذات كثرة غير مسلمة وغير ناطقة باللغة العربية للردِّ على أسئلتهم بصورة تناسب طبيعة البلاد التي يعيشون فيها وتدعم لديهم روح التعايش والاندماج في هذه المجتمعات.

وقد قام قسمُ الفتاوىٰ باللغات الأجنبية بالمركز بالردِّ علىٰ كلِّ الفتاوىٰ التي وردت إليه بأقسامه الثلاثة: الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية.

كما قام أعضاءُ القسمِ بتَرجمةِ العديدِ من الأبحاث والفتاوىٰ الصادرة من المركز، والتي تُعنىٰ بأحوال المسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الناطقة بالعربية، وبلغ عدد هذه الفتاوى والأبحاث (550) عملًا ومشاركة مابين حملات وفتاوى وترجمات وردود ومقالات وحلقات بث مباشر وإذاعة وتليفزيون..

قسم فتاوى النساء :

ونظرًا للأهمية التي يوليها الأزهر الشريف للمرأة بصورة عامة والمركز بصورة خاصة أعد قسم فتاوى النساء بالمركز دليلًا شاملًا خاصًّا بفقه المرأة في رمضان بالإضافة إلى جهود القسم في المشاركات الإعلامية المتنوعة والتى تنوعت ما بين حملات وفتاوى وترجمات وردود ومقالات.

كما قدم عضوات القسم (80) فيديو قصيرًا تضمن الإجابة على الأسئلة الخاصة بفقه النساء، هذا بالإضافة إلى الإجابة هاتفيًّا مباشرة على أسئلة المستفتيات من كافة الأعمار .

• متابعة الفتاوىٰ المتشددة، والشبهات، والظواهر السلبية، والرد عليها:

قام المركز برصد العديد من الفتاوىٰ المتشددة، والشبهات، والرد عليها، وتفنيدها، كما قام برصد عددٍ من الظواهر الاجتماعية السلبية، وتبيين الحكم الشرعي فيها، وقد بلغ مجموعُها (2593) ما بين فتوىٰ وشبهة وظاهرة سلبية.

• البرامجُ التدريبيةُ، وورشُ العمل أون لاين :

لِمَا للتدريب من أهمية عظيمة في تطور المركز، قام المركز بإعداد عدد من البرامج التدريبية وورش العمل التي تسهم بدورها في رفع كفاءة أعضاء المركز.

عقد المركزُ العديدَ من ورش العمل التي ناقشت المسائل المتعلقة بالنوازل، وبيان الحكم الشرعي لها، وكذا المسائل المتعلقة ببعض الظواهر السلبية مثل: الحكم الشرعي للإجهاض، القيمة الشرائية للنقد وأثرها في سداد الديون، عدد من الورش حول طرق الوقاية من فيروس كورونا والأحكام الشرعية المتعلقة به, وبلغ عدد ورش العمل (60) ورشة.

البحوث والنشر:

قدم القسم العديد من الأعمال فى الشهر الفضيل لخدمة المستفتين والمتابعين للمركز والمسلمين داخل مصر وخارجها، حيث وصل عددها (5500) عملًا، وقد تنوعت ما بين مشاركات إعلامية من مقالات وحوارات وفتاوى ومناقشات علمية أون لاين، ومراجعات لإصدارات المركز الصادرة للصحافة والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ، وورش عمل، ومتابعة المشاريع العلمية والبحثية للأقسام ، ومتابعة ملف الاستكتاب الدولي العلمي الأول الخاص بالمركز، ومتابعة الاستكتابات الواردة من الباحثين عبر المواقع والإيميلات الخاصة بالاستكتاب ، ومراقبة الاتصالات التي يستقبلها أعضاء المركز من المستفتين باللغات العربية والأجنبية.

وبلغ إجمالى عدد الأعمال فى شهر الخير 112,399