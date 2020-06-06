اليوم السابع
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مرصد الأزهر يندّد بالرسوم التخريبية على جدران أحد أقدم المساجد فى إسبانيا

السبت، 06 يونيو 2020 02:46 م
مرصد الأزهر يندّد بالرسوم التخريبية على جدران أحد أقدم المساجد فى إسبانيا مرصد الازهر
كتب لؤى على

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أقدمت عناصر مجهولة، يوم الأربعاء الماضى، على رسم شعارات مسيئة وتخريبية على جدران مسجد «مرابط» الواقع في حي «باركي دى كولون» بمدينة قرطبة الإسبانية.

وقال كمال مخلف، إمام المسجد، إن هذه الأعمال العدائية لا تحمل كراهية للأجانب بقدر ما تعدُّ اعتداءً على تراث مدينة قرطبة، مطالبًا مجلس البلدية بإزالة الرسومات وأشكال التخريب التي لحقت بجدران المسجد.

كان المسجد الذي يُعدُّ أحد أقدم المساجد في المملكة الإسبانية، قد تعرَّض في عام 2017 لكتابة شعارات مسيئة تحقِّر من شأن المسلمين، غير أن الحادث الحالي يأتي في شكل تخريبي أكثر من كونه معاداة لرمزية المسجد وقدسيته الدينية.

من جانبه ندِّد مرصد الأزهر بهذا السلوك العدواني والمتطرف بحقِّ أحد مساجد المسلمين في إسبانيا، مجددًا رفضه لكافَّة أشكال العنف والتخريب التي تتعرَّض لها دُور العبادة، أو العبث بالتراث التاريخي والإنسانية؛ لما في ذلك من مخالفة لمبدأ حرية الاعتقاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

من ناحية أخرى قال عوفر كسيف، عضو الكنيست الصهيوني والمعروف بمعارضته لسياسات الاحتلال، إن من ينكر أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض إمَّا جاهل أو كاذب أو مزيج بينهما، وإن الكيان الغاصب قاتل ومحتل.

وأضاف «كسيف» في كلمته أمام أعضاء الكنيست أن الاحتلال ارتكب جريمة بشعة حين قتل بدم بارد الشاب الفلسطيني إياد الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الشرطة ليست هي المسؤولة فقط عن قتله، وإنما هناك من يمنحونهم شرعية القتل ويشجعونهم عليه، موجهًا أصابع الاتهام إلى وزراء الاحتلال وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي.

من جانبه أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن غطرسة وجرائم الاحتلال فاقت جميع التصورات، لافتًا إلى أن صمت العالم على همجية ووحشية آلة البطش الصهيونية يزيد من دموية ذلك الكيان الغاصب الذي يمارس كافة مظاهر العنف والإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل دون تخوف من مساءلة أو تحسُّب لعقاب، في واقع مأساوي يأباه ذوو الضمائر الإنسانية اليقظة ويرفضه كل منصف.


مرصد الازهر

اسبانيا

اسرائيل

الكنيست

الازهر الشريف

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