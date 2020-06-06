مد غلق نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية لمدة أسبوع بسبب كورونا

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقرى الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.

يذكر أن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، كان قد أعن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، وكان من المقرر أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020، إلا أنه تم مد الغلق لمدة أسبوع أخر.

وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.

وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه نظرا لظهور أكثر من إصابة لموظفين داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، تقرر تأجيل العودة للعمل بعد إجازة العيد لحين إنتهاء إجراءات التطهير، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم الأحد 7 يونيو 2020.

وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020.