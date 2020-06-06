اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مد غلق نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية لمدة أسبوع بسبب كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 10:31 ص
مد غلق نقابة البيطريين واتحاد المهن الطبية لمدة أسبوع بسبب كورونا الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقرى الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.
 
وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، فى بيان، أنه من المقرر أن يتم استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020. 
 
يذكر أن الدكتور السيد عبيد، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، كان قد أعن تأجيل العودة للعمل بالنقابة بعد إجازة عيد الفطر، لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، بجاردن سيتى، وكان من المقرر أن يتم استئناف العمل يوم الأحد 7 يونيو 2020، إلا أنه تم مد الغلق لمدة أسبوع أخر.
 
وأوضح عبيد، أن الأعضاء الراغبين فى سداد الاشتراكات للنقابة، والحصول على الخدمات النقابية، والاشتراك بمشروع العلاج يمكنهم الحصول على الخدمة من خلال خدمة "فورى"، ومن خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للنقابة.
 
وقالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه نظرا لظهور أكثر من إصابة لموظفين داخل مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، تقرر تأجيل العودة للعمل بعد إجازة العيد لحين إنتهاء إجراءات التطهير، على أن يتم استئناف العمل بالنقابة يوم الأحد 7 يونيو 2020.
 
وكان قد أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الاتحاد فترة استثنائية، للتجديد والإضافات، والاشتراك لأول مرة، طبقا لقرار مجلس الاتحاد الأخير، على أن يكون ذلك فى الفترة من الأول من يونيو 2020، وحتى 15 يونيو 2020.
 
 
 

اتحاد المهن الطبية

نقابة البيطريين

غلق نقابة البيطريين

غلق اتحاد المهن الطبية

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاثنين.. فتح باب الاشتراك بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية لمدة أسبوعين

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 ص

نقابة البيطريين تغلق مقرها أسبوعا بعد ظهور حالات كورونا باتحاد المهن الطبية

الجمعة، 29 مايو 2020 05:17 م

اتحاد المهن الطبية يقرر غلق مقره لمدة أسبوع بعد إصابة 8 موظفين بكورونا

الخميس، 28 مايو 2020 09:48 م

اتحاد المهن الطبية يخصص رقما لتلقى بلاغات الإصابة بكورونا لأعضاء 4 نقابات

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:03 م

4 سيناريوهات لدعم اتحاد المهن الطبية لأعضائه المصابين بكورونا.. التعاقد مع 27 مستشفى بالمحافظات أو تحمل تكلفة العزل.. أمين صندوق "الأسنان": مستعدون للمساهمة فى توفير كواشف PCR للأعضاء.. وصرف إعانات لـ100 مصاب

الإثنين، 25 مايو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

فيديو .. دعاء مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم لرفع وباء كورونا

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

"المالية": نسعى لزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مبسط للمواطنين

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

السكة الحديد: تشغيل قطارين إضافيين على خط "القاهرة - أسوان"

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

طقس اليوم مائل للحرارة وشبورة على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 33

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

التعليم تعلن اليوم نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيا على موقع الوزارة

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

الكهرباء: القطاع يتعرض لخسائر مالية جسيمة لوقف التحصيل من كبار المشتركين

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

شاهد.. فرحة 26 متعافيًا من كورونا بالخروج من مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ73 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

قيادات المحليات الجدد يتسلمون عملهم بالمحافظات.. والوزير: "انزلوا الشارع"

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

"لو هتشترى بالتقسيط".. 6 نقاط خد بالك منها أثناء التعاقد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة