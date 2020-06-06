مدير مستشفى صدر العباسية: لدينا إصابات بالفريق الطبى بكورونا ولكنها محدودة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى صدر العباسية، أنه لديه عدد من الأطباء والتمريض مصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أنه تم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم وحاليا يخضعون للقرص العلاجى.

وقال الدكتور محمد عيد مدير مستشفى صدر العباسية فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن المستشفى كباقى المستشفيات بها إصابات فى الفريق الطبى، متابعا: يوجد إصابات ولكن محدودة ليست كبيرة، وأن البيان اليومى يتم إرساله لمكتب وزيرة الصحة والسكان يوميا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أكدت أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافيين من فيروس كورونا لبعض المصابين بالفيروس من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.