مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية بقسم الأورام

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان ، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، قسم الأورام بعد نقله مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ، وذلك لمتابعة سير العمل بإنتظام والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا " كوفد -١٩ ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة ، تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف .

تابع مدير فرع التأمين الصحى ، تشغيل جميع الأجهزة ، ومنها جهاز "Laminar Flow" الخاص بإدماج أدوية الأورام قبل حقنها بالمرضى للتأكد من صحة الجرعة الخاصة بالآورام ، وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى .

وأشاد الدكتور حسن محمود بحسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة ، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين .

وسؤال المرضى عن أى معوقات قد تواجههم ، لتوفير سبل الراحة للمرضى .

وتابع مدير الفرع عمل اللجنة بتواجد الدكتور أحمد فتحى أخصائى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحى ، والدكتورة ليديا فرج الله أخصائى علاج الأورام ونجلاء عمر رئيس تمريض مركز الأورام وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم .

وأكد مدير عام الفرع فى بيان له ، أنه تلاحظ أثناء المرور وجود 21 حالة علاج كيماوى و 20 حالة علاج هرمونى ، 40 حالة مناظرة وعلاج دوائى .

ورافق مدير عام الفرع فى الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعبد العزيز الديرى مدير إدارة العلاقات العامة ، وعزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى .

جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام