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مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية بقسم الأورام

السبت، 06 يونيو 2020 10:47 ص
مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية بقسم الأورام جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام
بنى سويف - هانى فتحى

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تفقد الدكتور حسن محمود سليمان ، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، قسم الأورام بعد نقله مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ، وذلك لمتابعة سير العمل بإنتظام والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا " كوفد -١٩  ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة ، تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف .

تابع مدير فرع التأمين الصحى ، تشغيل جميع الأجهزة ، ومنها جهاز  "Laminar Flow" الخاص بإدماج أدوية الأورام قبل حقنها بالمرضى للتأكد من صحة الجرعة الخاصة بالآورام ، وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى .

وأشاد الدكتور حسن محمود بحسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة ، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين   .

وسؤال المرضى عن أى معوقات قد تواجههم ، لتوفير سبل الراحة للمرضى .

وتابع مدير الفرع عمل اللجنة بتواجد الدكتور أحمد فتحى أخصائى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحى ، والدكتورة ليديا فرج الله أخصائى علاج الأورام ونجلاء عمر رئيس تمريض مركز الأورام وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم .

وأكد مدير عام الفرع فى بيان له ، أنه تلاحظ أثناء المرور وجود 21 حالة علاج كيماوى و 20 حالة علاج هرمونى ، 40 حالة مناظرة وعلاج دوائى  .

ورافق مدير عام الفرع فى الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعبد العزيز الديرى مدير إدارة العلاقات العامة  ، وعزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى .

 

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جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

 

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جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

 

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جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

 

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جولة مدير فرع التأمين الصحى على قسم الأورام

 

 

 


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