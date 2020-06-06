مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد الإجراءات الوقائية بقسم الأورام

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان ، مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي، قسم الأورام بعد نقله مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة ، وذلك لمتابعة سير العمل بإنتظام والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا " كوفد -١٩ ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة ، تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف .
تابع مدير فرع التأمين الصحى ، تشغيل جميع الأجهزة ، ومنها جهاز "Laminar Flow" الخاص بإدماج أدوية الأورام قبل حقنها بالمرضى للتأكد من صحة الجرعة الخاصة بالآورام ، وتوافر جميع المستلزمات وإتباع سياسات مكافحة العدوى .
وأشاد الدكتور حسن محمود بحسن معاملة المرضى والتأكيد على توفير التهوية الجيدة ، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكافة الأسطح حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين .
وسؤال المرضى عن أى معوقات قد تواجههم ، لتوفير سبل الراحة للمرضى .
وتابع مدير الفرع عمل اللجنة بتواجد الدكتور أحمد فتحى أخصائى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحى ، والدكتورة ليديا فرج الله أخصائى علاج الأورام ونجلاء عمر رئيس تمريض مركز الأورام وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم .
وأكد مدير عام الفرع فى بيان له ، أنه تلاحظ أثناء المرور وجود 21 حالة علاج كيماوى و 20 حالة علاج هرمونى ، 40 حالة مناظرة وعلاج دوائى .
ورافق مدير عام الفرع فى الزيارة الدكتورة رضا محمود مدير إدارة الشئون الطبية وحنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وعبد العزيز الديرى مدير إدارة العلاقات العامة ، وعزت شحاته مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى .
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