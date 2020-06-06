مدير زراعة الشرقية: المساحة المقرر زراعتها بالقطن هذا العام تتجاوز 25 ألف فدان

قال المهندس"علي لاشين" مدير عام الزراعة بالشرقية، إن المساحة المقرر زراعتها لمحصول القطن هذا العام تقريبا 25 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، وأضاف مدير عام الزراعة لـ"اليوم السابع" إنه تم زراعة القطن من 15 مارس وحاليا في مرحلة تدقيق حصر المساحات المنزرعة علي الطبيبعة.

وأوضح أن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، أصدرت عددا من الإرشادت والتوصيات الفنية، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى الواجب على مزارعى محصول القطن لزيادة إنتاج محصول "الذهب الأبيض" ويجب مراعاتها خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات فى الآتي: موالاة الرى بإحكام باستخدام الحوال دون تغريق أو تعطيش كل 12-15 يوما حسب حالة الجو وتجنب الرى وقت الظهيرة، وتجنب تعطيش النباتات وتقصير فترات الرى فى الأراضى التى بها نسبة من الأملاح وتجنب الإفراط فى الرى، المداومة على مقاومة الحشائش، وعلاج الهياج الخضرى بالرش بمادة البيكس مرتين الأولى بعد الوسواس والثانية عند التزهير بمعدل 30 جم مادة فعالة للفدان أو التطويش بإزالة القمة النامية، وعلاج الربط المبكر بالرش بمحلول اليوريا 1-2 % مع إضافة البوتاسيوم.

وكان الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال لـ" اليوم السابع" إن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصرى يحل جديدها محل قديمها متفوقاً عليه فى قدرته الإنتاجية ومتميزاً عنه ومرغوباً فى صفات الجودة.

و أضاف مدير معهد القطن، أن معهد بحوث القطن نجح فى الفترة الاخيرة فى إنتاج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة فى المحصول والجودة منها، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الأصناف طويلة التيلة للوجه القبلى حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة مع التبكير فى النضج بالتالى توفير مياه الرى بما لا يقل عن 20%.