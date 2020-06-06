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مدير برنامج مشروعك بالأقصر: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وترحيلها لمدة 6 أشهر

السبت، 06 يونيو 2020 05:48 م
مدير برنامج مشروعك بالأقصر: تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وترحيلها لمدة 6 أشهر برنامج مشروعك - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أعلنت مرفت سيد مدير برنامج مشروعك بمحافظة الأقصر، أنه بناء على الكتاب الدورى الصادر برقم 92 لسنة 2020 ، تقرر تأجيل الاستحقاقات الاتئمانية وجميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، بحيث يتم ترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر.

وأكدت مدير مشروعك بالأقصر، فى بيان صحفي، أن جميع البنوك ملتزمة بعدم فرض أى عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة مشروعك تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر .

وأضافت أنه قد تم التواصل تليفونياً مع جميع عملاء مشروعك من خلال المقرات المتواجدة بالمراكز والمدن على مستوى محافظة الأقصر، كما قامت البنوك ايضاً بإعلام العملاء.

يأتى ذلك فى أطار توجيهات الدولة فيما يخص الحد من الآثار السلبية المترتبة على فيروس كورونا المستجد ودعم كافة القطاعات الأقتصادية بما فى ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وأن تلك ضمن الأجراءات الأحترازية التى أتخذها البنك المركزى .

 يذكر أن برنامج مشروعك بالأقصر قد ساهم فى تمويل أكثر من 2750 مشروع ما بين تجارى وصناعى وزراعى وخدمى بقيمة 270 مليون جنيه، كما تم توفير اكثر من 8500 فرص عمل فى المحافظة.


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