مدير الطب البيطري بأسوان يتفقد اللحوم المعروضة بالأسواق

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بأسوان محلات الجزارة وقام بالتفتيش علي اللحوم المعروضة والتأكد من ضمان صلاحيتها و ذبحها داخل المجازر الحكومية حرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بأسوان، حملة تفتيشية على المجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التأكد من سلامة الأغذية المتداولة للمواطنين قبل بيعها بالأسواق.

من ناحية اخري كان محافظ أسوان قد أعطى توجيهاته بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطوانات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية و في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد ، صرح بذلك العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية في بيان صحفي والذى أوضح بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الإتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها ، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى

لافتاً إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيه لليوم الواحد أو بمقابل 50 جنيه في حالة إستخدم جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع إسترداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع.