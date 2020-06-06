مدير التأمين الصحى ببنى سويف: تجهيز عيادات لجان امتحانات الثانوية العامة

بنى سويف أيمن لطفى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، الموقف التنفيذى لخطة المحافظة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى ينفذها فرع بنى سويف للتأمين الصحى، طبقا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة المصرية، مطمئنا على خطة الفرع بالتنسيق مع كافة مكونات المنظومة الصحية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، وذلك بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2020 ، جاء ذلك خلال تواصل المحافظ مع مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف، لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع، حيث أكد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام التأمين الصحى ببنى سويف، أنه كلف الدكتورة هبة محمد حسن، مدير تأمين الطلاب ومدير العيادات، وذلك لمتابعة سير العمل فور بدء الامتحانات والتأكد من مدى التزام الفريق الطبى فى التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس الكورونا المستجد طبقا للبروتوكولات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وأشار بيان اليوم السبت إلى أن جهود فرع التأمين تضمنت اجراء تدريب لـ 9 مفتشات وزائرات و38 زائرة صحية بمبنى الهلال، وذلك للتأكد من جاهزية العيادات بالمدارس من توافر أجهزة ضغط صالحة للاستخدام، وأجهزة قياس الحرارة "ترمومترات" بجانب البدء فى تجهيز عيادات اللجان مع عمل تقرير شامل لكل احتياجات العيادات وتوفيرها فى الحال، بالإضافة إلى التدريب على الإجراءات الاحترازية أثناء التعامل مع الطلبة خلال فترة الامتحانات، وكذلك التدريب على إجراءات مكافحة العدوى اللازمة بالعيادات من تطهير الأسطح واستخدام الواقيات الشخصية، وكيفية التخلص الآمن من الواقيات الشخصية.

وتم إطلاع الجميع على أدوية الطوارئ الواجب توافرها، وكذا المستلزمات الطبية والواقيات الشخصية، والتأكيد على توافرها بجميع العيادات، فضلا عن التنبيه على ضرورة الإبلاغ الفورى عن الحالات الطارئة والحالات التى تم تقديم الخدمة الطبية لها، والحالات التى تم إحالتها إلى المستشفى والإجراءات المتبعة، والمواقف الطارئة التى قد تطرأ على منظومة العمل.















