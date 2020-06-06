مدير إدارة إسنا الصحية: دخول 8 حالات من مصابى فيروس كورونا إلى مستشفى العزل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، أن هناك انفراجة فى عملية العزل بمستشفى إسنا التخصصى لأهالى مدينة إسنا، حيث تم الاتفاق بين الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة ومسئول التنسيق، على أن تكون الأولوية للمترددىن على مستشفى صدر إسنا والذين تم فحصهم خلال الفترة الماضية، وأضاف مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم أول أمس دخول خمسة حالات من مدينة إسنا، وتم صباح اليوم دخول ثلاث حالات من إسنا ورفض دخول حالتين، وجاري الآن التنسيق لدخول عشرين حالة جديدة، موجهاً الشكر لوكيل الوزارة، ومسؤول التنسيق بالمديرية، وجاري حالياً الاتصال للحالات حسب الأولوية.

وكان قد أعلن الدكتور زكريا الحداد، مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الجمعة، أنه تم رصد 17 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا من بين الحالات التى تم فحصها خلال الأيام الماضية بمستشفى صدر إسنا، منها 4 حالات ببندر إسنا، و2 بنجع الشيخ فضيل و2 بقرية النجوع قبلى، و2 بقرية الدير وحالة بمستعمرة كهرباء إسنا، وحالة بقرية النمسا، وحالة بقرية أصفون، وحالة بقرية الحلة، وحالة بقرية زرنيخ، وحالة بقرية طفنيس، وجارى التعامل معهم وتقديم اللازم لعلاجهم، وتوجيه فرق الرصد والتقصى بالمديرية لإجراء العزل اللازم لمخالطيهم لاتخاذ اللازم معهم وتوعية الجميع بإجراءات العزل المنزلى.

وأكد الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه نظراً لعودة الموظفين إلى أعمالهم فى جميع منشآت الصحة، تقرر على الجميع من الأطباء والموظفين بالمواقع الصحية بضرورة ارتداء الماسك وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين، وكذلك كافة المواطنين المتوجهين لمقرات الخدمات الصحية ضرورة إرتداء الكمامات لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".