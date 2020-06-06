اليوم السابع
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مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد تبدأ حملات التحصين ضد الحمى القلاعية اليوم

السبت، 06 يونيو 2020 02:00 ص
مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد تبدأ حملات التحصين ضد الحمى القلاعية اليوم تحصين ماشية - ارشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد ، عن البدء فى أعمال لجان التحصينات الوقائية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع أعتبارا من اليوم السبت على مستوى جميع مراكز المحافظة الخمس وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية وخوفا من ظهور اى بؤرة مرضية وذلك فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والأوبئة وذلك على مستوى المراكز والقرى والتوابع .

وقال الدكتور ناجى عوض مدير عام المديرية إن القطاع  يناشد المزارعين ومربى الثروة الحيوانية بضرورة التعاون مع الأطباء البيطريين الذين يحملون على عاتقهم الأمانة فى لجان التحصين من أجل تنفيذ أعمال التحصين بنجاح.

وأكد على أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتنفيذ الحملة وفقا لجدول زمنى محدد على مستوى كافة المراكز والقرى ، وذلك بالتنسيق بين المديرية والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المختلفة لتوعية المواطنين، وحثهم على تحصين ماشيتهم، بجانب مساهمة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث تم توفير الأمصال والأدوية اللازمة لضمان عدم ظهور مرض الحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع والحفاظ على الماشية بالمحافظة.

 

 

 


بيطرى الوادى الجديد

الحمى القلاعيه

محافظه الوادى الجديد

أخبار مصرية

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