محامو المتهمين بقتل محمود البنا: سنتقدم بالنقض على حكم الحبس عقب الحيثيات

المنوفية - محمد فتحى

قال المحامى علاء عطية محامى المتهم الثانى مصطفى الميهى والثالث إسلام عواد، المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، أنه سيتقدم بطلب للنقض على الحكم الصادر تجاه موكليه الأسبوع القادم، للطعن على الحكم الصادر بـ15 عاما تجاه موكليه.

وأكد أشرف راجح والد المتهم محمد أشرف راجح، أنهم سيتقدمون بطلب طعن عقب صدور حيثيات الحكم الصادر ضده بـ15 عاما .

وكانت محكمة إستئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية ،قد أيدت الحكم على المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بشهيد الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، مصطفى الميهى 15 عاما إسلام عواد 15عاما ، إسلام البخ 5 عاما

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.