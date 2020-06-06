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محافظ كفر الشيخ: تسليم 4 آلاف و816 فيزا لمستحقي معاش تكافل وكرامة

السبت، 06 يونيو 2020 07:48 م
محافظ كفر الشيخ: تسليم 4 آلاف و816 فيزا لمستحقي معاش تكافل وكرامة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مديرية الطب البيطري، تمكنت من تحصين 23 ألفا و176 طائر منزلياً، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تابع مجهود قطاع الكهرباء، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وعمليات الجهد وتحسين الخدمة للمشتركين، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار، مما استلزم تركيب مغذيات إضافية لتلبية احتياجات المواطن اليومية ، مؤكدة أنه تم إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الجهد المتوسط، وعمليات تحسين الجهد بإنشاء نقطة جديدة، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، بالإضافة إلى سلاسل رفع قدرات المحولات، ليبلغ اجمالى إنجازات قطاع الكهرباء 29 مليون و365 ألف جنيه.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن مديرية التضامن الاجتماعي، سلمت 4 آلاف و816 فيزا لمستحقى معاش تكافل وكرامة لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً.

وعلى جانب أخر أشرف استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على استمرار أعمال الرش والتطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بمطوبس، وتم رش وتعقيم السيارات الواردة للمدينة، بالتنسيق مع الإدارة الصحية والبيطرية.

وتابعت  المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت بقرية أبو غنيمة، بمشاركة شباب المجتمع المدني، بالإضافة إلي متابعة الرش والتطهير بقري القصابي، والملاحة، وسد خميس، وتيدا، والقن، بالتنسيق مع الإدارة الصحية، والطب البيطري، فضلًا عن متابعة أعمال النوبتجيات الليلية لمنع الباعة الجائلين من الدخول إلى سوق الملاحة الأسبوعي، وعدم تجهيز السوق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال التطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، وكذا فض الأسواق والباعة الجائلين ومنع التجمعات بالمدينة والقرى.

وأشرف المهندس محمد امام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنشآت والحدائق العامة بالمدينة، وكذا رش بؤر تجمع الناموس والحشرات، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة.

 

 


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