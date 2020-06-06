محافظ قنا يفتتح مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بقفط

قنا- وائل محمد

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية ومجمع الشوادر بمدينة قفط، وسط استقبال حافل من أهالى القرية وقياداتها الشعبية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة.

عقب الافتتاح تفقد المحافظ اقسام مبنى الوحدة المحلية لقرية الشيخية واستمع إلى شرح حول اقسام الوحدة من محمد موسى رئيس مدينة قفط، موضحا ان مبنى الوحدة تم إنشاؤه على مساحة 374 م2 بتكلفة 4 ملايين جنيه ويتكون من 3 طوابق، مؤكدا على أن عملية تطوير المبني تأتي في المقام الأول لخدمة المواطن ورفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الجماهيرية المقدمة لهم.

وشدد المحافظ، علي رئيس الوحدة المحلية والعاملين بها حسن معاملة المواطنين والتفاعل معهم من أجل تخفيف ورفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم ، وفى الختام وجه المحافظ موظفي الوحدة بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه في المبنى الجديد لضمان استمرار تقديم خدمة متميزة للمواطنين .

كما افتتح محافظ قنا، مجمع شوادر قفط بمنطقة الكيلو 10 بطريق قفط – الأقصر الصحراوى ، موضحا أن المجمع يقع على مساحة 6200م2 ويضم 26باكية، منها 24 باكية بمساحة 100م2 للباكية الواحدة، وباكيتين مساحة كل منهما 200م2 بتكلفة مالية إجمالية حوالي 13مليون جنيه ، مضيفا انه تم انشاء مجمع الشوادر الجديد لنقل شوادر الخضار الموجودة وسط المدينة إليه ما يساهم بشكل فعال في الحد من الازدحام المروري بشوارع المدينة.