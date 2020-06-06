اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا: تطهير 2185 منشأة و235 شارعا و29 موقفا ضد كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 09:55 م
محافظ قنا: تطهير 2185 منشأة و235 شارعا و29 موقفا ضد كورونا تعقيم - ارشيفية
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الإسبوع الماضى بتطهير عدد 2185منشأه و 235 شارع و 29 موقف لسيارات الأجرة و 7 مواقع للعمل فى مدن بالمحافظة .
 
وأوضح الداودى ان اجمالى ما تم تطهيره خلال شهر مايو الماضى بلغ 20927 منشأه ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات بالإضافة الى 196شارع و 253 موقف لسيارات الأجرة و 59 موقع للعمل مقدما شكره لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية والشباب المتطوعين لتعاونهم في أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
فى سياق أخر ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس  فوزي نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار في المحافظة .

وأوضح محافظ قنا أن المجلس وافق على منح مهلة لمدة 3 أشهر لاستكمال المباني والإنشاءات لـ5 شركات، كما وافق المجلس علي منح مهلة لمدة 3 أشهر لإحدى الشركات لاتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس واستكمال مراحل التنفيذ الإنشائية .

واضاف الداودي أن مجلس الإدارة وافق أيضًا علي منح مهلة لمدة 6 أشهر لشركة للمشروعات الميكانيكية والكهربائية لاستكمال المباني والإنشاءات وبدء مزاولة النشاط، كما وافق علي مد المهلة الممنوحة لشركتي مستلزمات طبية لمدة 6 أشهر مع التزام الشركتين بسداد مستحقات  الهيئة وتقديم جدول زمني للبدء في التشغيل .

وقرر المجلس إلغاء الموافقة الصادرة لشركة مستحضرات طبية لمخالفتها أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وإلغاء الموافقة الصادرة لعدد 6 شركات لعدم اتخاذها إجراءات تنفيذية في البدء بالإنشاءات ومزاولة النشاط.

 


حملات تعقيم

محافظة قنا

اخبار مصر

حملات تعقيم بقنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

مصادر: مصر تضغط لوقف إطلاق النار فى ليبيا وتطهيرها من المليشيات

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

محمد صلاح بالمركز الـ100 بقائمة فوربس للمشاهير الأعلي دخلاً فى العالم

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

وزيرة الصحة تطالب المتضررين من فواتير المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا بتقديم شكوى

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

مصر تقترب من كسر حاجز الـ1200 وفاة بكورونا.. وهذه المحافظات الأعلى فى الإصابة

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 9603 حالة تحولت نتائج عيناتها من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: شفاء 8538 حالة من فيروس كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

جو بايدن: علينا هزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة.. ساعدونى على ذلك

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

الخارجية: شكرى يبحث مع جوتيريس المبادرة السياسية الليبية تحت رعاية القاهرة

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة