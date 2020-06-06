محافظ قنا: تطهير 2185 منشأة و235 شارعا و29 موقفا ضد كورونا

قنا- وائل محمد

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان الوحدات المحلية لمدن المحافظة والقرى التابعة لها بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطرى وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين قاموا خلال الإسبوع الماضى بتطهير عدد 2185منشأه و 235 شارع و 29 موقف لسيارات الأجرة و 7 مواقع للعمل فى مدن بالمحافظة .

وأوضح الداودى ان اجمالى ما تم تطهيره خلال شهر مايو الماضى بلغ 20927 منشأه ما بين مؤسسات حكومية ومنازل ومحلات بالإضافة الى 196شارع و 253 موقف لسيارات الأجرة و 59 موقع للعمل مقدما شكره لجميع المؤسسات الحكومية والأهلية والشباب المتطوعين لتعاونهم في أعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.