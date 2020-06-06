محافظ قنا: تشكيل لجنة مرور يومية على المستشفيات المخصصة لمصابى كورونا

قنا- وائل محمد

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد ، حيث قامت اللجنة بالمرور علي مستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدي جاهزية تلك المستشفيات لاستقبال المرضي وأعمال النظافة والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين من الاطباء واطقم التمريض والاداريين في حال ضبط أي مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.

واوضح كمال شلبى السكرتير العام خلال زيارته لمستشفيات قوص المركزي وحميات نجع حمادي أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة الى التزام المستشفيات باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24ساعة .

وأضاف شلبي ان اللجنة تأكدت من قيام المستشفيات بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها او المرضى المعزولين منزليا ، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفيات لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين ، ووجهت اللجنة في نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطني والإنساني الكبير في علاج المرضى في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد>











