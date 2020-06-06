اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يشكل لجنة مرور يومى على مستشفيات العزل.. صور

السبت، 06 يونيو 2020 02:10 م
محافظ شمال سيناء يشكل لجنة مرور يومى على مستشفيات العزل.. صور اللجنة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، أن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، شكل لجنة مرور يومى على مستشفيات العزل بشمال سيناء، وقام أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، بالمرور على مستشفى العريش العام يرافقه أعضاء اللجنة العليا للمرور اليومى على مستشفيات العزل بالمحافظة .

وأعلن سكرتير محافظة شمال سيناء، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفى العريش العام بكميات تكفى لمدة شهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات وأدوات التعقيم بكميات تكفى لمدة  15 يومًا .

وأضاف أنه تم حصر المعوقات التى تواجه المنظومة الصحية للعمل على حلها والتغلب عليها وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السيناوي.

أشار الغندور إلى إقرار منظومة متكاملة لفحص المواطنين ضد فيروس كورونا ، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمواطنين فى البوابة الرئيسية للمستشفى ، ثم فحصهم بغرفة الفحص، واخذ عينات من المشتبه فى إصابتهم بالفيروس بعد عزلهم بالمستشفى لحين ورود نتائج العينات ، وحجز الحالات المصابة بالفيروس بعد ورود النتائج فى أماكن العزل لتلقى العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها من الوحدة الصحية التابع لها.

قال الغندور أنه تم المرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافر الكمامات الطبية والقفازات والواقيات الشخصية وبدل العزل والمطهرات والكحول والكلور، واستكمال النواقص من المخازن الرئيسية بالمديرية.

لفت الغندور إلى انتظام الأطباء وهيئة التمريض فى العمل بمختلف أقسام المستشفى وخاصة قسم العزل ، حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية، بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية.

أشار لقيام اللجنة بالمرور اليومى على المستشفيات بناء على قرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

أصدر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتشكيل لجنة عليا للمرور اليومى على المستشفيات الموجود بها أقسام عزل واتخاذ اللازم حيال انتظام الأطقم الطبية واستقبال المرضى والتأكد من وجود المستلزمات الطبية الوقائية وكذا صرفها على الأطباء من المخازن وحصر المستلزمات الطبية والأدوية يوميًا والتأكد على الاكتفاء منها لمدة لا تقل عن أسبوع.

وأكد المحافظ أن اللجنة برئاسته وعضوية كل من نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الصحة وعضو من الرقابة الإدارية وعضو من الأمن الوطنى ومديرى إدارات البيئة والمخازن ومكتب متابعة المحافظ.

وأضاف المحافظ، أن مهمة اللجنة التأكد من توافر المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية والتأكد من إتاحة صرف جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية بصورة منتظمة ورصد إى إجراءات بيروقراطية من جانب مديرى المستشفيات والمسئولين عن المخازن  تتسبب فى تأخير صرف المستلزمات والتعامل بمنتهى الحزم مع أية محاولة لعرقلة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للأطقم الطبية.

كما تقوم اللجنة بالتأكد من مدى جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى يتم رصدها ، والعمل على التأكيد على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بإجراءات صرف البروتوكول العلاجى للمخالطين سواء بتوصيله للمنزل أو إتاحته داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وتقوم اللجنة بالتأكيد على مدى انتظام عمل الأطقم الطبية داخل المستشفيات والتشديد على ضرورة استقبال جميع المصابين طبقا للحالة القصوى للمستشفى مع منع أى أجازات  لجميع الأطقم الطبية لمدة شهرين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية مع ضرورة موافاة مكتب المحافظ يوميا بالاحتياطى الاستراتيجى المتاح بالمخازن من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من كفاية المخزون لمدة أسبوعين ولا يقل بأى حال من الأحوال عن أسبوع وذلك بجميع المستشفيات والمراكز الطبية.

أشار المحافظ إلى أن اللجنة تقوم أيضا بالإعلان بصفة مستمرة ومكثفة وفقا للتوزيع الجغرافى للمحافظة عن مستشفيات العلاج والعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى والمستشفيات الاخرى التى تستقبل حالات الطوارئ والحالات المرضية الاخري.

كما تقوم اللجنة باتخاذ كافة القرارات اللازمة حيال ما تم رفعه من نتائج اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام والمنوط لها المرور اليومى على أقسام العزل بالمستشفيات على مستوى المحافظة والتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية بالمستشفيات ومراجعة جميع المستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة الوقاية الخاصة بالأطباء بالمخازن بما يكفى لمدة لا تقل عن أسبوع ومتابعة كشوف استقبال المرضى للتأكد من حصول المواطن على الخدمة الطبية.

 
 
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شمال سيناء

العريش

كورونا

مستشفى العزل

مستشفى العريش العام

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