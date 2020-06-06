اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يكرم الطلاب المتميزين من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية

السبت، 06 يونيو 2020 06:40 م
محافظ جنوب سيناء يكرم الطلاب المتميزين من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية محافظ جنوب سيناء يكرم الطلاب المتميزين
جنوب سيناء_ فايزة مرسال ومحمد حسين

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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت الطلبة المتميزين على مستوى الجمهورية والذين اجتازوا الامتحانات الاليكترونية للعام الدراسى 2018 /2019 بتفوق وشاركوا فى برنامج "حافظ ولا فاهم" والذى أذيع تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وتكريم احد طلاب الأزهر الحاصل على ثانى جمهورية فى الانشاد الدينى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وشهد التكريم المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية.

ويذكر أن برنامج حافظ ولا فاهم هى مسابقه عامه بين الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية تتم التصفية بينهم على مراحل وفاز فيها طلاب محافظة جنوب سيناء بالمرحلة الأولى للتصفيات فى سباقهم مع طلاب محافظة الوادى الجديد وهم آية ماهر بكرى وداليا ناجى محمود وأميرة سمير سالم ومنة عبد المجيد مصطفى من مدرسة الزهور الثانوية ونادر عادل عونى مينا من مدرسة سان جوزيف بشرم الشيخ وبحضور محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما كرم المحافظ الطالب وائل محمد عبد الرازق. من طلبه معهد الطور النموذجى وذلك لحصوله على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقه الصوت الذهبى التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة فى الإنشاد الدينى وبحضور محمد فتحى توفيق مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأعرب المحافظ أن فخره بهؤلاء الطلبة الذين استطاعوا رفع اسم المحافظة فى المسابقات التى تتم على مستوى الجمهورية.

 

 


مدينة طور سيناء

تكريم الطلبة المتميزين

مسابقات

محافظ جنوب سيناء

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