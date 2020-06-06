محافظ بورسعيد يلتقى قيادات الصحة لمتابعة مستجدات وباء كورونا.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعَا موسعًا بلجنة إدارة أزمة كورونا ببورسعيد والقيادات الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة آخر التطورات حول مستجدات الفيروس المستجد، ببورسعيد وتحليل الوضع الوبائى الحالى، بحضور الدكتور أحمد أبو هاشم، مدير مديرية الصحة ببورسعيد، والدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، ونقيب الأطباء ببورسعيد، ومدير مديرية الطب الوقائى، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف .

و ناقش محافظ بورسعيد آخر تطورات الوباء بالمحافظة والإجراءات المتبعة بمستشفيات المحافظة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على توفير كافة الدعم للنظام الصحى بالمحافظة للتغلب على مخاطر المرحلة الحالية .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، الإجراءات الخاصة بتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة فى تشخيص وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدد من التقارير حول مستجدات الوضع بمستشفيات المحافظة وحالات الإصابة بالمحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة ارتداء الكمامات عن التردد على المؤسسات العامة والخاصة وكافة المنشآت، ووسائل المواصلات، والتزام بتعليمات الدولة الخاصة بأعمال التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات والاختلاط وعدم النزول الا للضرورة القصوى، لافتًا إلى أن الأطباء يمثلون خط الدفاع الأول عن البلاد حاليًا، وأنهم لا يحصلون على إجازات نهائيًا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، فلابد على المواطن أن يعى بخطورة المرحلة، ووجه بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات الصحية وتطبيق اسلوب عمل معين فى المستشفيات المخصصة للتعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا توفير كافة الدعم وعقد اجتماعات مستمرة للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمحافظة.



















