محافظ بني سويف يتولى رئاسة لجنة متابعة توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات

بني سويف - أيمن لطفي

أصدر الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، قرار رقم (839 لسنة 2020) بإعادة تشكيل لجنة متابعة توافر المستلزمات الطبية وانتظام الخدمة الصحية بالمستشفيات الخاصة بإحالة أو عزل أو تقديم خدمات طبية لمصابى فيروس كورونا، ويشمل التشكيل الجديد تولى المحافظ رئاسة اللجنة، وفى العضوية كل من: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجى بمديرية الصحة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الصحية، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وتختص هذه اللجنة بالمرور اليومى على جميع المستشفيات التى تم تخصيصها كمستشفيات إحالة أو عزل صحى أو تقديم خدمات طبية لمصابى فيروس كورونا المستجد (COVID_19)، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية، والتأكد من إتاحة صرف جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية بصورة منتظمة، ورصد أية إجراءات بيروقراطية من جانب مديرى المستشفيات أو من المسؤولين عن المخازن تتسبب فى تأخير صرف المستلزمات، والتعامل بحزم حيال أية محاولات لعرقلة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للأطقم الطبية.

كما تقوم اللجنة بالتأكد من جودة الخدمات الطبية للمواطنين وتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التى يتم رصدها، مع التأكيد على تبسيط وتيسير الإجراءات التنظيمية الخاصة بإجراءات صرف البروتوكول العلاجى للمخالطين سواء بتوصيله للمنازل أو إتاحته داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وتتولى اللجنة أيضا متابعة مدى انتظام الأطقم الطبية داخل تلك المستشفيات والتشديد على ضرورة استقبال جميع المصابين طبقا للطاقة القصوى للمستشفى، مع منع أية إجازات لجميع الأطقم الطبية لمدة شهرين، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية مع التأكد من الاحتياطى الاستراتيجى المتاح بالمخازن من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية يكفى لمدة أسبوعين، على ألا تقل بأى حال من الأحوال عن أسبوع، وذلك بكافة المستشفيات والمراكز الطبية، علاوة على متابعة اللجنة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة والإعلان عن هذا الرقم بصفة دورية لتلقى البلاغات والاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مع ضرورة توافر الأطقم الطبية اللازمة للرد على هذه البلاغات والاستفسارات سواء من خلال مديرية الشؤون الصحية أو مستشفى جامعة بنى سويف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال تقاعس أى مستشفى من المستشفيات المخصصة عن استقبال مصابى فيروس كورونا، على أن تقوم الجهات المختصة بسرعة تلافى كافة المخالفات التى تظهر للجنة والعمل على تلافيها والعرض على السيد المحافظ بما يفيد ذلك، مع إحالة المخالفين للإدارة العامة للشؤون القانونية بالمحافظة لاتخاذ اللازم.