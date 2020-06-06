محافظ بنى سويف يكرم وجيه عبد الرازق وعادل نصر لتكليفهما بالعمل بمطروح والقصير

بنى سويف - أيمن لطفى

كرم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، اليوم السبت كلا من وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بنى سويف السابق ، والذى تم نقله للعمل رئيسا لمركز ومدينة مطروح، والعميد عادل نصر "مدير وحدة التفتيش والمتابعة سابقا "، والذى تولى العمل رئيسا لمركز ومدينة القًصير بالبحر الأحمر ، ضمن حركة المحليات الموسعة التى تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضى، حيث أعرب المحافظ فى بيان له عن تقديره للجهود التى بذلاها خلال فترة عملهما بالمحافظة ، معربا عن تمنياته لهما بالاستمرار فى تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى أماكن العمل المنقولين إليها ، وأن يحالفهما التوفيق والسداد فى تنفيذ تكليفات الحكومة بخدمة المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم

من جانبهما أعرب المكرمان عن خالص شكرهما وتقديرهما لمحافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم ، على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائهما وتكريمهما تقديراً لما قدماه خلال فترة عملهما داخل الجهاز التنفيذى بالمحافظة ، مشيدين بالعلاقة الطيبة التى تجمع المحافظ بمرؤسيه ، والتى تقوم على الود والاحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة قطاعات العمل الخدمية والتنموية المختلفة .

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت "الخميس الماضى" عن حركة تنقلات جديدة على مستوى المحافظات ، لسكرتير عموم ومساعدين ورؤساء مدن وأحياء ، والتى تضمنت تعيين : وجيه عبد الرازق عبد الغنى رئيس مركز ومدينة بنى سويف ، رئيسا لمركز ومدينة مطروح ، ومحمود ضياء الدين عيسى رئيس حى البساتين بالقاهرة رئيسا لمركز ومدينة بنى سويف ، وعادل سيد نصر رئيسا لمدينة القصير بالبحر الأحمر ، ومحمود محمد سعد رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية رئيسا لمركز ومدينة الفشن .

محافظ بنى سويف مع رئيس مركز ومدينة بنى سويف السابق