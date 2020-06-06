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محافظ بنى سويف: توريد 213 ألفا و615 طن قمح من بداية الموسم

السبت، 06 يونيو 2020 01:10 م
محافظ بنى سويف: توريد 213 ألفا و615 طن قمح من بداية الموسم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأوضح محافظ بنى سويف فى بيان إلى استلام وتوريد 1058طن قمح أمس الجمعة، ليصل إجمالى الكميات الواردة إلى الصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم السبت إلى 213 ألف و615طن قمح ،بنسبة  106.8%  من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،بشأن سير منظومة العمل فى توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالى 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومدراء المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومركز معلومات التنمية المحلية، بديوان عام المحافظة.

يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالى طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وذلك منذ إنطلاقه فى 15 أبريل 2020 ليختتم  فى 15 يوليو 2020.

 

 

 


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