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محافظ الوادى الجديد: تخفيض 50% على تذاكر الطيران للحالات الحرجة

السبت، 06 يونيو 2020 03:59 م
محافظ الوادى الجديد: تخفيض 50% على تذاكر الطيران للحالات الحرجة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت فى بيان رسمى له ، عن إجراء تخفيض بنسبة 50% على قيمة تذاكر الطيران برحلات خطوط طيران المحافظة للحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك فى إطار جهود المحافظة نحو تخفيف العبء على المواطنين فى ظل ما تمر به البلاد من إجراءات استثنائية بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد .

وكانت المحافظة أعلنت فى بيان رسمى لها الاسبوع الماضى، عن إعادة تشغيل رحلات الطيران الإقليمية بين الوادى الجديد والقاهرة، حيث يتم قيام رحلة طائرة الخدمات البترولية القاهرة / الخارجة يوم الأحد الموافق ٣١ مايو الماضى طبقاً للمواعيد المحددة سلفاً، في حالة حجز العدد المناسب لقيام الرحلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا من قبل المحافظة والشركة حفاظاً على سلامة الركاب.

وكانت المحافظة أعلنت مطلع يناير الماضى عن مواعيد رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى مطار الخارجة الجوي والعودة بواقع 3 رحلات أسبوعيا وذلك بعد إضافة رحلة ثالثة لتكون ايام التشغيل هي يوم الأحد رحلة شركة سياف من القاهرة إقلاع في الثامنة صباحا والعودة في الحادية عشر صباحا ورحلة يوم الإثنين شركة الخدمات البترولية إقلاع  من مطار القاهرة في الثامنة صباحا والعودة في الثالثة عصرا  ورحلة يوم الخميس على متن طائرة شركة الخدمات البترولية ورحلة يوم الخميس على طائرة نفس الشركة إقلاع في الثامنة صباحا من مطار القاهرة والعودة في العاشرة صباحا.


 

 

 


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