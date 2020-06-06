محافظ المنيا يشدد على استقبال كافة حالات الاشتباه فى كورونا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلى المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا " لن أسمح أن أرى حالة لاى مواطن من أهالينا تقف خارج باب أى مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التى تستلزم من جميعا أن نكون يداً واحدة لخدمة أهالينا.
وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال المحافظ، إنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
يذكر أن، محافظ المنيا، ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية فى عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه فى كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن،و هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة