محافظ المنيا يشدد على استقبال كافة حالات الاشتباه فى كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلى المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا " لن أسمح أن أرى حالة لاى مواطن من أهالينا تقف خارج باب أى مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التى تستلزم من جميعا أن نكون يداً واحدة لخدمة أهالينا.

وخلال الاجتماع قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالمحافظة، فى ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد المحافظ، استعداد المحافظة لمواجهة فيروس "كورونا" واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة القادمة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المحافظ، إنه تم تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقى أى شكاوى او استفسارات خاصة بفيروس كورونا المستجد على أرقام ( 114 - 2342200 - 2320001 ) وذلك على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الصحية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن، محافظ المنيا، ونائبه قد أجريا جولات تفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية فى عدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه فى كورونا، للوقوف على الحالة العامة ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها فى أسرع وقت ممكن،و هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.