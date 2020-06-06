اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله

السبت، 06 يونيو 2020 01:01 م
محافظ المنيا يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله جانب من اللقاء
المنيا- حسن عبد الغفار

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استقبل اليوم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام الجديد للمحافظة، لبدء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة مواطني المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد.

أعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية رفيعة المستوي بالمحافظة، مؤكدا على أننا جميعاً مسخرون لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين.

وفى وقت سابق عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلى المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا " لن أسمح أن أرى حالة لاى مواطن من أهالينا تقف خارج باب أى مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التى تستلزم من جميعا أن نكون يداً واحدة لخدمة أهالينا.

 

 


كورونا

أخبار مصرية

محافظة المنيا

صحه المنيا

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