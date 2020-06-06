محافظ المنيا يستقبل السكرتير العام الجديد لمباشرة مهام عمله

استقبل اليوم اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام الجديد للمحافظة، لبدء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة مواطني المحافظة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد.
أعرب السكرتير العام الجديد عن سعادته بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية رفيعة المستوي بالمحافظة، مؤكدا على أننا جميعاً مسخرون لخدمة الوطن وتلبية كافة إحتياجات المواطنين.
وفى وقت سابق عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول تنفيذ اليات التعامل مع مستجدات فيروس كورونا، والحد من انتشاره.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، وممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى التأمين الصحي، ومدير معهد الأورام، ومدير المستشفى الجامعي، ومدير مرفق الإسعاف، وعدد من أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا.
استعرض المحافظ، خلال الاجتماع آخر التطورات للأوضاع الصحية فى محافظة المنيا، وسير المنظومة الصحية، والوضع الحالى داخل المستشفيات بالمحافظة، والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بخطة المحافظة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع مع ممثلى المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه فى اصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة اجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا " لن أسمح أن أرى حالة لاى مواطن من أهالينا تقف خارج باب أى مستشفى"، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التى تستلزم من جميعا أن نكون يداً واحدة لخدمة أهالينا.
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