محافظ المنيا: تخصيص سيارات لنقل النواقص من الأدوية للمستشفيات.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بعدد من المستشفيات، التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، حيث شملت الجولة عددا من المستشفيات المركزية والحميات بمراكز أبوقرقاص ، ملوي وديرمواس.

تأتي جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وكلف المحافظ خلال جولته رؤساء المراكز بالتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي للحالات البسيطة، ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، من خلال لجان للوحدات المحلية.

والتقي المحافظ عدد من المرضي، حيث استمع الى شكواهم ومطالبهم ووجه بحل جميع الشكاوى، وتوفير الاحتياجات الفعلية لكل مستشفى، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

ووجه المحافظ خالص شكره وتحياته للجهود المخلصة لجميع الفرق الطبية بمستشفيات المحافظة، حيث أشاد بجهدهم وتفانيهم في العمل، مؤكداً تقديم كل الدعم والمساندة لهم في ظل ما يواجهونه خلال الفترة الطارئة الحالية للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا والقيام بكافة إجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا عدم السماح بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالي المنيا.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفرق الطبية والعاملين بالمستشفيات، حيث وجه بتخصيص سيارة من الوحدة المحلية لنقل جميع النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية من مخازن مديرية الصحة، مشددا على استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

واجري المحافظ ونائبه جولات على عدد من المستشفيات المركزية والحميات بمراكز العدوة، مغاغة ، مطاي وبني مزار وسمالوط والمنيا .







