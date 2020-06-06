اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى لمتابعة الأوضاع الصحية وحالات كورونا

السبت، 06 يونيو 2020 10:14 م
محافظ القليوبية يتفقد مستشفى بنها التعليمى لمتابعة الأوضاع الصحية وحالات كورونا محافظ القليوبية خلال جولته داخل مستشفى بنها التعليمي
القليوبية إبراهيم سالم

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واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بمستشفى بنها التعليمى، يرافقه إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

تأتي جولات المحافظ، ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، حيث تابع المحافظ التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، وجاهزية الأطقم الطبية والتمريض، كما تم متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية وصرفها وتيسير الحصول عليها، ومدى رضا المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث تم الاستماع إلى عدد من المرضى وتلبية عدد من الطلبات الخاصة بهم من جانب مديرية الصحة بالمحافظة.

واكد الهجان، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات بالمحافظة مع إجراء متابعات ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحافظ قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

إذ قامت اللجنة خلال الأيام الماضية بتفقد مستشفيات بنها التعليمى وبنها للتأمين الصحى وحميات طوخ وناصر العام وقليوب العام وشبين القناطر، وقامت برفع تقرير شامل لمحافظ القليوبية موضحا به أوجه القصور للعمل على تلافى الملاحظات في أسرع وقت ممكن.

 

جولة محافظ القليوبية داخل المستشفى

جولة محافظ القليوبية داخل المستشفى

 

خلال جولة المحافظة
خلال جولة المحافظة

 

محافظ القليوبية خلال الجولة داخل المستشفى
محافظ القليوبية خلال الجولة داخل المستشفى

 

محافظ القليوبية ومديرة مستشفى بنها التعليني
محافظ القليوبية ومديرة مستشفى بنها التعليمي

 


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