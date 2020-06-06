محافظ القليوبية: افتتاح محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر خلال أسابيع

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، منطقة محور ربط مصر الجديدة بطريق شبرا بنها الحر، حيث تابع المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة أسفل المحور ورفع الاشغالات بالمنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح المحافظ، أن المحور يساعد فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة، وسينقل المنطقة بالكامل نقلة نوعية ويعد إضافة جديدة لشبكة الطرق التي تم تنفيذها الفترة الماضية، علما بأن منطقة الربط تبدأ من نزلة كوبري مسطرد حتي بداية طريق شبرا بنها الحر مرورا بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة، الذي يبلغ طوله 4200م2، والمزمع افتتاحه خلال أسابيع.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الانتهاء من المرافق (الغاز - المياه -الصرف الصحي -والكهرباء)، ووجه بأن يتم التنسيق مع إدارة المرور لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

العمل بالمشروع في شبرا الخيمة



العمل بالمشروع



خلال تفقد المشروع



خلال جولة محافظ القليوبية



متابعة العمل بلمشروع