محافظ الغربية: 16 منفذا لبيع الكمامات بأسعار مخفضة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

أعلن محافظ الغربية، اليوم، عن فتح 16 منفذا علي مستوي مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، ضمن التدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، انه تم توفير منفذ بمركز طنطا بسبرباي موقف الشهيد عبد المنعم رياض، ومنقذ بحي أول طنطا بشارع المديرية أمام البنزينة، ومنفذان بحي ثان طنطا بشارع سعيد مع توت عنخ امون وشارع الجلاء عند الموقف الجديد ، كما يوجد عدد 2 منفذ بالمحلة الكبري منفذ أمام مجلس مدينة المحلة الكبري وأخر بميدان المحطة بحي ثان المحلة.

وأضاف انه تم توفير منفذ بكفر الزيات بجوار نادي كفر الزيات بشارع البحر ، و3 منافذ في مدينة زفتي بجوار محطة القطار ومنفذ بموقف مصر بشارع الجيش وآخر بموقف طنطا بشارع ابو الحسايب.

وفي سمنود يوجد 2 منفذ بجوار محطة القطار وموقف الميكروباص بمدخل سمنود، كما يوجد أيضا منفذ بمدينة بسيون بأول شارع الموقف ، وفي مدينة قطور يوجد منفذ بشارع الجيش أمام مجلس المدينة، كما يوجد 2 منفذ بمدينة السنطة بالموقف العمومي علي طريق السنطة وشارع بورسعيد عند محطة القطار .

من ناحية أخرى تواصل محافظة الغربية جهودها في تنفيد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال محافظ الغربية، في بيان له انه تم سحب 13 رخصة قيادة بسبب عدم ارتداء السائقين الكمامة أثناء القيادة، كما تم تحرير محضر إتلاف اسفلت لأحد المحلات بشارع النحاس ، والتحفظ على عدد 3 نباشين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا والتى انتهت منذ قليل. حيث وجه د. رحمي بفض التجمعات على كورنيش ترعه القاصد ، ورفع الإشغالات من على الكورنيش ، مناشدا المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحتهم وسلامتهم .