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محافظ الغربية لرؤساء المراكز والمدن الجدد: خدمة المواطنين أولوية ومتابعة تنفيذ المشروعات

السبت، 06 يونيو 2020 06:54 م
محافظ الغربية لرؤساء المراكز والمدن الجدد: خدمة المواطنين أولوية ومتابعة تنفيذ المشروعات جانب من الاجتماع
الغربية – محمد طارق

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن خدمة المواطنين أولوية قصوى، موجها بسرعة الرد على شكاوى المواطنين، والتواجد المستمر بالشارع للتعرف على مشاكلهم والتنسيق المستمر مع كافة القطاعات الخدمية لتحسين الخدمات المقدمة لهم، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الجدد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

 

وأكد محافظ الغربية على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والاستثمارية التى تتم بنطاق المحافظة، مشيرا إلى ضرورة عمل قاعدة بيانات لجميع الأعمال التى تتم، وتحقيق الانضباط الحكومى، ووضع آليات للقضاء على الفساد والمفسدين وإقالتهم فورا.

 

وطالب "رحمي" رؤساء المدن والأحياء الجدد بالاهتمام بمنظومة النظافة والعمل على رفع القمامة أولاً بأول والإشغالات والحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على النباشين، والتنسيق مع الرى لرفع ناتج التطهير وعدم تراكمها على الترع المصارف، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يقومون بحرق المخلفات الزراعية والقمامة .

 

وأصدر المحافظ توجيهاته بالمتابعة المستمرة لرصد تعديات البناء على الأراضى الزراعية أو املاك الدولة وازالتها فورا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء وتحويل المعتدين للنيابة العسكرية، والعمل على تطهير جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية بصفه يومية ومتابعه الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا من ارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الامنة وعدم الإزدحام والتكدس حفاظا على سلامة وصحة المواطنين .

 

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