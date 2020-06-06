محافظ الدقهلية يكلف بإنشاء مطب صناعى أمام صيدلية بالمنصورة بعد تكرار الحوادث

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مدير مديرية الطرق بالتنسيق مع إدارة المرور، لإقامة مطب صناعي أمام صيدلية بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، وذلك لتكرار حوادث تصادم السيارات بها، وحفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات.

جاء قرار محافظ الدقهلية، استجابة لمناشدة أهالي منطقة محمد فتحي وشارع الثانوية، بعمل مطب صناعي لتجنب الحوادث في المنطقة ومنع أصحاب السيارات من سوء القيادة في المنطقة المذكورة.

يذكر أن المكان المشار إليه وقع به حادثتين أخرتين ففي يوم 7 مايو الماضي أصيبتا طالبتين وسيدة في اقتحام سيارة للصيدلية وانقلابها بداخلها، و تسبب ذلك في أضرار مادية كبيرة لصاحب الصيدلية، بخلاف حادث آخر في شهر نوفمبر الماضي، وتسبب في مصرع شخص وتحطيم سيارتين، وكان اخر الحوادث يوم الجمعة الماضي.