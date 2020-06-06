اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: حركة التنقلات تتم وفق آليات وقواعد ولا مجال للمجاملات

السبت، 06 يونيو 2020 04:00 م
محافظ الدقهلية: حركة التنقلات تتم وفق آليات وقواعد ولا مجال للمجاملات جانب من إجتماع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اجتماعا بعد ظهر اليوم ، مع مديرى الإدارات الجدد، والموظفين العاملين بالديوان العام الذين شملتهم حركة التغيير التى أجراها أول أمس الخميس، وأكد محافظ الدقهلية على أن حركة التغييرات تتم وفق آليات وقواعد واضحة، ولا مجال للمجاملات أو الوساطة ، وأن حركة التغيير والتنقل تجرى بما يناسب متطلبات المرحلة وأثق فيكم جميعا ، وأن الجميع فى موقعه للعمل والبذل والعطاء مضيفا: لن أسمح بأى تقصير او استغلال للوظيفة وأنه ينتظر منهم الكثير

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإدارة الهندسية بالمحافظة عليها دور كبير، وأنها لابد أن تكون على قدر المسئولية فى تلبية مطالب المواطنين وتنفيذ الخدمات فى أسرع وقت ممكن ، مؤكدا على أن كل الخدمات لابد من وضع زمن محدد لتقديمها لاصحابها

وكلف محافظ الدقهلية إدارة الشئون الإدارية بتقسيم العاملين إلى قطاعات وتعيين مسئول لكل قطاع وتوزيع العمالة على كافة الإدارات بالديوان العام بما يحقق مستوى لائق من النظافة 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة دورها الأصيل تحقيق العدل وارساء الحق وتوقيع الجزاء والعقوبة ضد المخطئين دون تمييز ودون محسوبية. 

وحول إدارة الأملاك كلف محافظ الدقهلية بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تشمل كافة جوانب أملاك الدولة ، بما يتضمن إجمالى ما تم استرداده وما لم يتم والإجراءات التى تم اتخاذها حيال التعديات وقيمة الايرادات وعدد العقود الموقعة والمنتظرة وعدد الإزالات وأماكنها ومساحتها 

ووجه محافظ الدقهلية للعاملين بالمكاتب الرئيسية بالديوان العام بضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعة تلبية مطالبهم والرد على شكواهم مشيرا إلى أنهم واجهة المحافظة ولابد من حسن أدائهم مع المواطنين .

 

 


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