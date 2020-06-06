محافظ الدقهلية: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواقعة تعدى شخص على نجل شقيقه

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، فور علمه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة ، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه واقعة التعدى على طفل يتيم.

وأوضح محافظ الدقهلية ، قيام لجنة تضم أعضاء من مديرية التضامن الاجتماعى ولجنة حماية الطفل بالمحافظة ، لبحث ملابسات واقعة التعدى على الطفل والأسرة من قبل عم الطفل الواصى عليهم وتحديد مدى توفر الرعاية المطلوبة لهم من عدمه.

وكلف محافظ الدقهلية اللجنة المشار إليها بعرض تقرير تفصيلى بابعاد القضية وحقيقة الوضع الراهن للاسرة فى ضوء وصاية العم ليقرر على إثرها الاجراءات الواجب اتخاذها ، ووجه مختار بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية والعناية والحماية للطفل والأسرة وفقا للقانون الذى يكفل الحماية للمواطنين ، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدى على أى من المواطنين تحت أى مبرر .

جاءت تكليفات محافظ الدقهلية ، استجابة لشكوى إحدى السيدات بمنطقة مجمع المحاكم بالمنصورة ، بقيام عم ابنائها والواصى عليهم باهدار اموالهم وعدم امانته لها وتحريضه لاحد الاشخاص بالتعدى الجسدى والمعنوى على واحد من ابناءها الستة.