محافظ الجيزة يفض فرح بالمريوطية ويوجه بتشميع عدد من قاعات المناسبات

كتب سيد الخلفاوى

رصد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اثناء عودته من جوله قام بها بمقلب القمامة العمومي بشبرامنت تردد اعداد من المواطنين واقبالهم علي مكان به قاعات افراح علي طريق المريوطية ما ادي الي قطع جولته للاطلاع علي الامر وما يحدث داخل تلك القرية.

و ضبط محافظ الجيزة قاعه افراح داخل القرية تقيم حفل زفاف بالمخالقة للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اقرتها الدولة لمجابهه تفشي فيروس كورونا، حيث وجه محافظ الجيزة علي الفور بفض الحفل وتشميع القاعات بالكامل كما تم مصادرة الترابيزات والكراسي وتم ازاله تعديات ومخالفات القاعة من السور الخارجي والبوابة والأرصفة وأسقف الزينة واتخاذ الاجراء القانوني حيال مالك القاعة المخالف .

وشدد محافظ الجيزة بعدم السماح باي خرق للإجراءات الوقائية التي تم اقرارها ومتابعة حازمة لتنفيذها مؤكدا علي اتخاذ الاجراءات القانونية حيال اي تجمعات حرصا علي السلامة العامة للمواطنين ، لافتا انه يتم يوميا شن حملات بالتوازي بكافة الاحياء والمراكز لضبط الشارع وتحقيق الالتزام بالاجراءات الاحترازية .

كان اللواء أحمد راشد أعلن عن تأسيس وأنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف علي تطورات الموقف السكاني وتداعياته وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة علي إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، إضافة إلي تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة، إلي جانب تجميع البيانات وأنشاء نظام ولوحة معلوماتية وأعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلي اللجنة الوزارية للبت فيها .

واكد المحافظ علي دعم المجلس الأقليمي للشباب المتطوع من المحافظة للمشاركة في إتخاذ القرار وتسريع الأستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشاكل السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول .