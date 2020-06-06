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محافظ الجيزة: إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية

السبت، 06 يونيو 2020 11:44 ص
محافظ الجيزة: إنشاء وحدة متخصصة لمواجهة الزيادة السكانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تأسيس وإنشاء وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف علي تطورات الموقف السكاني وتداعياته وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة علي إدارة البرنامج السكاني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة ، إضافة إلي تقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية ودعم متخذي القرار لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة  .

وأشار راشد المحافظ إلى أنه سيتم تجميع البيانات وأنشاء نظام ولوحة معلوماتية وأعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها لموافاة المنسق المركزي بها لرفعها إلي اللجنة الوزارية للبت فيها، مؤكدًا علي دعم المجلس الأقليمي للشباب المتطوع من المحافظة للمشاركة في إتخاذ القرار وتسريع الأستجابات لمعالجة الفجوات ورصد المشاكل السكانية ومعوقات التنفيذ وتقديم مقترحات بالحلول .

وأشار المحافظ بأن الوحدة السكانية بالمحافظة قامت بالمشاركة في المشروع من خلال ورشة عمل فيديو كونفراس بالتنسيق بين شركاء العمل مع  الوزارات والهيئات والوحدات السكانية بمحافظات " القليوبية -  المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا للاستفادة من التجارب ونتائج المشروع خاصتهم التى تهدف إلى مواجهة القضية السكانية .

كما وجه محافظ الجيزة بضرورة تفعيل دور الوحدة بالشكل الأمثل بالتنسيق مع المديريات والوحدات المحلية وذلك لما لها من اهمية بالغة في المتابعة الدورية لمعدلات الزيادة السكانية   .

 


 
انشاء وحدة السكان (2)
انشاء وحدة السكان 

 

انشاء وحدة السكان (1)
انشاء وحدة السكان 

 


الزيادة السكانية

زيادة السكان

الجيزة

محافظة الجيزة

اخبار مصر

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