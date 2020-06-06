اليوم السابع
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محافظ أسيوط: إجراء مناقصة عامة لتطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة

السبت، 06 يونيو 2020 03:56 م
محافظ أسيوط: إجراء مناقصة عامة لتطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة مدرسة
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم اجراء مناقصة عامة لتطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية القرى الأكثر احتياجا.

ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارتي التنمية المحلية والتخطيط بـ 60 قرية أكثر احتياجاً على مستوى المحافظة فى المرحلة الاولى مشيرا الى الاستلام الابتدائى لعملية احلال جزئى لمبنى مدرسة بلوط الإعدادية المشتركة بمركز القوصية واستلام جزئى لمدرسة البطل صلاح سالم للتعليم الاساسى بحى غرب تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية وتنفيذا لرؤية مصر 2030 فى مجال التعليم والقضاء على الكثافات داخل الفصول وتعدد الفترات بالمدارس.

وأشار المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط إلى خطة الهيئة لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة 23 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة بالمبادرة ،حيث بدأ تقديم العطاءات بمقر الهيئة بأسيوط لافتاً إلى أن الهيئة مستمرة فى إنشاء ورفع كفاءة المدارس بمختلف قرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة السنوية، مشيرا إلى انشاء مبنى جديد بمدرسة بلوط الاعدادية المشتركة بمركز القوصية والذى سيساهم فى خفض الكثافات داخل الفصول بالمدرسة وتم تطبيق أعلى معايير الجوده التى تنتهجها الهيئة فى التنفيذ حيث تم توفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالاضافة إلى عمل خزانات مياه علوية تم توصيلها بحنفيات الحريق بجميع الأدوار وتم استبدال الزجاج العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى إيثلين PE الغير قابلة للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة كما تم استخدام أحدث أنظمة الانارة الموفرة للطاقة من الكشافات المعتمدة لدى الهيئة من نوعية ليد تيوب LED Tube وكشافات الملاعب من نفس النوعية بالاضافة إلى الاستلام الابتدائى لعملية احلال جزئى لمبنى مدرسة البطل صلاح سالم للتعليم الاساسى بحى غرب أسيوط  بطاقة 22 فصل دراسى وذلك لخفض الكثافات داخل الفصول بالمدرسة كذلك القضاء على الفترة الثانية بالمدرسة  حيث تم توفير طفايات الحريق بجميع الأدوار بالإضافة إلى عمل خزانات مياه علوية تم توصيلها بحنفيات الحريق بجميع الأدوار وتم استبدال الزجاج العادى بزجاج مصنوع من مادة البولى إيثلين PE الغير قابلة للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة.

 

 

استلام مدارس جديدة باسيوط (1)
استلام مدارس جديدة باسيوط 

 

استلام مدارس جديدة باسيوط (2)
استلام مدارس جديدة باسيوط 

 

استلام مدارس جديدة باسيوط (4)
استلام مدارس جديدة باسيوط 

 

استلام مدارس جديدة باسيوط (7)
استلام مدارس جديدة باسيوط 

 

حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط (7)
حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط 

 

حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط (10)
حملات ازالة مخالفات المبانى باسيوط 

 


محافظ اسيوط

مناقصة عامه

تطوير المدارس

أخبار مصرية

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