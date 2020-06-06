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محافظ أسوان يوجه بتوفير 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للخاضعين للعزل المنزلى

السبت، 06 يونيو 2020 06:13 م
محافظ أسوان يوجه بتوفير 100 أسطوانة أوكسجين بأسعار رمزية للخاضعين للعزل المنزلى أسطوانات الأوكسجين
أسوان - صلاح المسن

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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة في تعبئة أسطونات الأوكسجين للوفاء باحتياجات المستشفيات والمواطنين من الأوكسجين استجابة للمطالب الجماهيرية.

وذلك في ظل الحاجة للتعامل السريع لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، صرح بذلك العميد أحمد عز مدير عام المناطق الصناعية في بيان صحفي، والذى أوضح أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم الاتفاق مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المختصة بمضاعفة أعداد أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمحافظة أسوان ولاسيما لمستشفيات الفرز والعزل على الرغم من تشغيل شبكات الغازات بها، بجانب توفير عدد 100 أسطوانة بأسعار رمزية للمصابين بكورونا ويخضعون للعزل المنزلى .

وأشار إلى أن الشركة وافقت على طرح أسطوانات أوكسجين بنظام الإيجار اليومى بمقابل 20 جنيها لليوم الواحد أو بمقابل 50 جنيها في حالة استخدم جميع كميات الأوكسجين بداخل الأسطوانة الواحدة مع إسترداد قيمة التأمين بعد إرجاعها للمصنع .

من ناحية أخري وفي مبادرة رائدة لمحافظة أسوان لمواجهة إنتشار فيروس كورونا من خلال توفير الآلاف من الكمامات من النوع الجيد بأسعار المصنع وبدون أى هامش ربح.

وهو ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث كشف عن وصول أعداد كبيرة من الكمامات والتى سيتم توزيعها تباعاً من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة وبسعر 2,50 جنيه للكمامة الواحدة، وأيضاً منافذ التوزيع بوحدات التضامن الإجتماعى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لترشيح الجمعيات النشيطة والتى لها سابقة أعمال مشرفة مع مراعاة التوزيع الجغرافى لضمان وصول الكمامات لأكبر شريحة من المواطنين داخل قرى ومدن المحافظة من أجل المواجهة الحازمة لمحاولات بعض ضعاف النفوس بخلق سوق سوداء ، وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة نسقت مع الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المهمات بالقوات المسلحة لشراء كميات كبيرة من الكمامات وسيتوالى وصولها على دفعات للوفاء بأحتياجات المواطنين مع توزيعها بالتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية والذين يقوم بدور وطنى وبناء في مجابهة جائحة كورونا.

 وأكد أن ذلك يتوازى مع المشاركة المجتمعية الجادة  لمواجهة الأزمة من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال والمواطنين سواء بالتبرعات المادية والتى يتم توريدها فى حساب المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى حيث تم توجيهها لشراء كمامات وتزيعها مجاناً على مواقف السرفيس والمصالح الحكومية أو بالتبرع بالمستلزمات الطبية المختلفة والتى يتم توزيعها على مخازن مستشفيات الفرز والعزل أولاً بأول .

 

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