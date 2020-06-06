محافظ أسوان يظهر برباط الكتف بعد عودته من الإجازة المرضية

أسوان - عبد الله صلاح

عاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مرة أخرى إلى عمله بعد إجازة قصيرة قضاها فى العلاج من إصابته بتمزق فى أوتار الكتف، ورغم حاجة المحافظ إلى الراحة السلبية إلا أنه أصر أن يقطع أجازته المرضية ويعود مرة أخرى إلى العمل.

وظهر محافظ أسوان، فى أول يوم لعودته من العمل، خلال جولة تفقدية له اليوم، برباط طبى لكتفه بعد الإصابة، واستكمل عمله ميدانيا بجولة تفقدية شملت طرق و شوارع ومناطق السادات والنجدة وكسر الحجر والسيل الجديد وكيما والسماد والحصايا والنفق والمحطة.



محافظ أسوان يظهر برباط الكتف

وكشف محافظ أسوان، خلال جولته العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الشوارع الرئيسية والداخلية ، وبعض المناطق السكنية والأسواق بمدينة أسوان رصد المحافظ خلالها تدنى مستوى النظافة العامة والإشغالات من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية بلوعات الصرف الصحى ، فضلاً عن عدم إعادة الشئ لأصله لأحد كسورات المياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه أثناء الجولة أستدعي مسئولى حى شرق حيث أمر برفع بعض الإشغالات للباعة الجائلين لمنتجات الفاكهة بجوار مسجد كيما ، موجهاً إلى تنظيم حملات لإزالة الإشغالات بسوق الشادر بالحصايا وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة من تسبب هذه الإشغالات في الإزدحام وإعاقة الحركة المرورية ، وأيضاً التلوث السمعى والبيئى.