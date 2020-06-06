اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يونيو 2020 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فى أول يوم عمل..

محافظ أسوان يظهر برباط الكتف بعد عودته من الإجازة المرضية

السبت، 06 يونيو 2020 08:26 م
محافظ أسوان يظهر برباط الكتف بعد عودته من الإجازة المرضية محافظ أسوان يظهر برباط الكتف
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مرة أخرى إلى عمله بعد إجازة قصيرة قضاها فى العلاج من إصابته بتمزق فى أوتار الكتف، ورغم حاجة المحافظ إلى الراحة السلبية إلا أنه أصر أن يقطع أجازته المرضية ويعود مرة أخرى إلى العمل.

وظهر محافظ أسوان، فى أول يوم لعودته من العمل، خلال جولة تفقدية له اليوم، برباط طبى لكتفه بعد الإصابة، واستكمل عمله ميدانيا بجولة تفقدية شملت طرق و شوارع ومناطق السادات والنجدة وكسر الحجر والسيل الجديد وكيما والسماد والحصايا والنفق والمحطة.

محافظ أسوان يظهر برباط الكتف
محافظ أسوان يظهر برباط الكتف

وكشف محافظ أسوان، خلال جولته العديد من أوجه القصور والسلبيات داخل الشوارع الرئيسية والداخلية ، وبعض المناطق السكنية والأسواق بمدينة أسوان رصد المحافظ خلالها تدنى مستوى النظافة العامة والإشغالات من الباعة الجائلين ، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية بلوعات الصرف الصحى ، فضلاً عن عدم إعادة الشئ لأصله لأحد كسورات المياه.

وأشار المحافظ، إلى أنه أثناء الجولة أستدعي مسئولى حى شرق حيث أمر برفع بعض الإشغالات للباعة الجائلين لمنتجات الفاكهة بجوار مسجد كيما ، موجهاً إلى تنظيم حملات لإزالة الإشغالات بسوق الشادر بالحصايا وذلك بعد شكوى أهالى المنطقة من تسبب هذه الإشغالات في الإزدحام وإعاقة الحركة المرورية ، وأيضاً التلوث السمعى والبيئى.

 

 


محافظ اسوان

اصابة محافظ اسوان

اللواء اشرف عطية

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حبس عريس بالإسماعيلية 4 أيام أقام حفل زفاف بحضور عمر كمال وكزبرة وقت الحظر

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتجاوز حاجز الـ400 ألف حالة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ74 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

صور.. مستشفى العجوزة تعلن نجاح سابع ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

السعودية ترحب بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

اليوم السابع: السيسى يطلق "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

موجز أخبار مصر.. السيسي يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من 8 يونيو

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

حفل زفاف بـ"كارتة ودى جى" فى شوارع زفتى رغم تحذيرات كورونا.. فيديو وصور

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

إلغاء اختبار الدم للركاب بمطار القاهرة والاكتفاء بقياس درجات الحرارة فقط

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

Egy Corona Robot.. أول روبوت مصرى للكشف عن مرضى كورونا.. فيديو

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروعات المرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

مظاهرات بمحيط السفارة الأمريكية فى باريس تنديدا بعنف الشرطة والعنصرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة